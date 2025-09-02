El futbolista del Rayo Vallecano que Presa espera que siga los pasos de De Frutos y sea convocado con la Selección

Después de que Jorge de Frutos haya sido convocado con la Selección, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, declaró que Alemao tiene "unas características de delantero centro únicas" y aseguró que si su rendimiento es como espera "podrá jugar con Brasil" convocado por el seleccionador Carlo Ancelotti.

La incorporación de Alemao, que también tiene nacionalidad polaca, era una prioridad para la dirección deportiva del Rayo Vallecano para reemplazar las bajas de Sergi Guardiola y Raúl de Tomás, que se habían marchado este verano dejando a Randy Nteka y Sergio Camello como las dos principales referencias ofensivas para una temporada con Liga española, Copa del Rey y Liga Conferencia.

Alemao, de 27 años, llega al Rayo Vallecano procedente del Pachuca mexicano, con el que llevaba disputados seis partidos, aunque conoce bien el campeonato español tras su paso por el Real Oviedo, con el que celebró un ascenso a Primera el pasado curso y con el que disputó 83 partidos, marcó 22 goles y dio cinco asistencias en sus dos temporadas de azulón entre 2023 y 2025.

"Tiene unas características de delantero centro únicas, algo que es difícil de encontrar. Creo que su juego se ajusta perfectamente a lo que buscamos en esa demarcación. Es fuerte en centros al área, tiene buen remate en ambas piernas, tiene anticipación y buen remate de cabeza", dijo Raúl Martín Presa a los medios de comunicación al salir de madrugada de la Ciudad Deportiva.

"Creo que es muy buen fichaje y, en mi opinión, si lo hace como esperamos creo que podrá defender la camiseta brasileña con Ancelotti. Es un gran delantero con unas cualidades impresionantes. Es el rematador de toda la vida. Desde 2013 que estuvo Joaquín Larrivey no hemos tenido ese perfil", finalizó.

La felicidad de Jorge de Frutos tras ser convocado con la Selección

El delantero Jorge de Frutos confesó que "es un sueño, algo inimaginable" ir convocado con la selección española absoluta, una "sorpresa muy agradable" que afronta "con muchas ganas" y gracias a sus familiares, que "han aportado su granito de arena".

"Es un sueño, algo inimaginable, pero ya estoy aquí, con muchas ganas", expresó el atacante del Rayo Vallecano en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a su llegada el lunes por la noche a la Ciudad del Fútbol.

Tras las bajas de Fabián Ruiz y Yeremy Pino, Jorge De Frutos se estrena así en una convocatoria de la 'Roja', tras una llamada del seleccionador, Luis de la Fuente, que le pilló "en casa". "Estaba cenando con mi mujer, el niño estaba ya dormido, así que una sorpresa muy agradable", confesó.

"La verdad que tengo el WhatsApp lleno, llamadas también, estoy muy contento. Mi mujer, mi hijo, son los que están ahí apoyándome, mis padres, mis familiares, mi hermano, todos han aportado su granito de arena, y sin todos ellos no habría sido posible", concluyó el atacante autor de dos goles en este inicio de curso con el Rayo Vallecano en Liga y Conference League.