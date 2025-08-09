El futbolista del Villarreal que ha dado el visto bueno a su fichaje por el Valencia

Arnaut Danjuma, que el pasado curso jugó en calidad de cedido en el Girona, ha dado el visto bueno a su fichaje por el Valencia. Ahora el conjunto che deberá hacer lo propio con el Villarreal, al que ha ofrecido acoger al extremo de 28 años a préstamo y una cantidad de dinero en función de objetivos.

Si bien Marcelino García Toral no cuenta con Arnaut Danjuma, y si bien el club de Castellón quiere liberarse de su sueldo, que es de 3,5 millones de euros, al entrar en su último año de contrato el submarino amarillo quiere recaudar lo que resta de amortización, es decir, unos 4,5 millones. Habrá que ver, por tanto, si el Valencia, que ya ha pagado 2 millones de euros este verano al Real Mallorca por un José Copete que se encontraba en su misma situación contractual, si está dispuesto a rascarse el bolsillo por el atacante.

El acuerdo entre Danjuma y el Valencia

En lo que respecta a Arnaut Danjuma, sólo quiere jugar en el Valencia y con ese objetivo ha rechazado una suculenta oferta del Trabzonspor. Según el diario AS, la hoja de ruta del conjunto che es hacerse con sus servicios a coste cero y firmarle un contrato hasta 2028 cuando el próximo 30 de junio expire el contrato que le une al Villarreal.

Arnaut Danjuma jugó la temporada pasada 34 partidos con el Girona, equipo con el que marcó 3 goles. Pese a ello afronta su último año de contrato sin que Marcelino García Toral tenga intención de hacerle un sitio en su plantilla.