Larrubia se disculpa con Isco y denuncia insultos en redes tras lesionar al futbolista del Betis

Por encima de la derrota por 3-1 frente al Málaga, la nota negativa del último partido amistoso del Betis fue la lesión de Isco Alarcón, que podría estar tres meses de baja. David Larrubia, futbolista que propinó la patada al que fuera centrocampista del Real Madrid, quiso disculparse con él en redes sociales, donde denunció los insultos que había recibido tras lo sucedido.

“Hola a todos! Lo primero de todo, volver a disculparme con @iscoalarcon y desearle pronta recuperación y que no sea nada grave. Todo el mundo que me conozca sabe que jamás iría a lesionar, ni siquiera a hacer daño a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí”, comenzó diciendo el jugador del Málaga.

David Larrubia reconoció que la acción con Isco Alarcón fue “dura”

“Estoy recibiendo muchísimos insultos por la redes (algunos muy dañinos) de los cuales creo que no soy merecedor de ellos. Es una acción fortuita en la que en ese momento pienso que llegaba rápido y a tocar balón limpio pero Isco de lo bueno que es, mete el cuerpo y le doy la patada a él. Nada más terminar la acción me preocupo por él, y al pitar el descanso más de lo mismo, ya que aún siendo fortuita, sé que la acción en sí fue dura”, denunció David Larrubia.

“Solo quería dejar claro que jamás iría a hacer daño a un rival y menos a Isco, que lo disfruto cada semana viéndolo jugar", concluyó.