Pedri confiesa que tiene novia y desvela sus técnicas para ligar

Pedri, centrocampista de 22 años del Barcelona e internacional con la Selección, tiene novia. Así lo ha reconocido en una entrevista con Xbuyer en la que el creador de contenidos le preguntó por sus técnicas para ligar.

Antes Xbuyer quiso saber qué tal le iba a Pedri en el amor. “Estoy bien, se podría decir”, respondió, hermético, el canario.

Tirándole de la lengua, el creador de contenidos dijo al centrocampista del Barcelona: “Joder, qué cabrón, qué tienes suerte en el amor...”.

“De momento, sí... No me puedo quejar”, admitió Pedri.

Las técnicas para ligar de Pedri

Cuestionado por sus técnicas para ligar, respondió cortado al tener a su padre delante: “No tengo ninguna técnica”. “Ser majos, ser buena gente y ya está. Ser uno mismo, vacilar un poquito y ya está”, añadió Pedri despertando risas entre los presentes.

Ya en un tono más serio, el canario indicó que la clave para ligar no está en trucos complicado sino en la naturalidad y el sentido del humor.

Pedri no quiso dar el nombre de su novia

Confirmando las informaciones que aseguraban que Pedri tenía novia, el futbolista se negó a dar el nombre de su pareja. “No os voy a decir quién es porque tiene las redes cerradas y todavía no ha tenido mucha presencia en el Camp Nou como para decir quién es”, comentó al respecto.

En lo que al fútbol se refiere, Pedri ha disputado en lo que va de temporada 13 partidos con el Barcelona en los que ha anotado 2 goles y 2 asistencias, y es indiscutible para Luis de la Fuente en la Selección.