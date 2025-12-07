El portero de LaLiga al que quiere fichar el Valencia

Con la cesión de Julen Agirrezabala, el Valencia se cubrió de la salida de Giorgi Mamardashvili al Liverpool, al menos, durante una temporada. Y es que, aunque tiene una opción de compra por el guardameta de 24 años, parece complicado que el conjunto che vaya a poder pagar los 12 millones de euros en los que está fijada. Esto es algo que podría obligar al club de Mestalla a fichar a un nuevo portero el próximo verano, lo que ha llevado al Valencia a reactivar su interés por Antonio Sivera, al que ya sondeó el pasado verano.

El guardameta de 29 años entrará el próximo verano en su último año de contrato con el Deportivo Alavés, por lo que su fichaje podría resultar bastante asequible para el conjunto che. Además, este mes de octubre, antes de recibir al Valencia en Mendizorroza con el Deportivo Alavés, el propio Antonio Sivera se mostró abierto a fichar por el club de Mestalla. Dado que fue formado en la cantera del Valencia, cuestionado por esa posibilidad en À Punt, señaló: “Algún día si surge la posibilidad... pues bueno, para mí sería un honor, pero ahora estoy centrado en el Deportivo Alavés, en hacerlo lo mejor posible que para ello trabajo cada día. El tiempo dirá”.

El optimismo de Antonio Sivera con el Valencia

“El Valencia es un club al que le tengo un cariño especial. Es una pena para cualquier valencianista que esté en una situación que por historia no merece. Pues bueno, es verdad que no es agradable, pero sabemos el club que es, la historia que tiene y algún día volverá a ser y confío en que algún día volverá a ser un equipo referencia en nuestro país”, añadió, optimista, Antonio Sivera.