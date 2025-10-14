Colombia le asegura ir al Mundial si renuncia a jugar con España

Tal y como alertamos en LAOTRALIGA, España corre el peligro de que Christian Mosquera se decida por Colombia si no es convocado por Luis de la Fuente. Y no parece que vaya a tenerlo fácil el central de 21 años del Arsenal; y es que, ante la baja de Dean Huijsen, el seleccionador ha preferido llamar a Aymeric Laporte como recambio. Colombia, por su parte, sigue tentando a Christian Mosquera asegurándole una plaza en el siguiente Mundial, algo que España no esta en disposición de garantizarle.

Cristhian Mosquera, nacido en Alicante pero de padres colombianos, ha sido habitual con España en sus categorías inferiores, aunque hubo un tiempo en el que dejó de ser citado. Fue entonces cuando el seleccionador Sub-20 de Colombia tentó al central, que tiene la doble nacionalidad, ofreciéndole jugar el Mundial con la selección cafetera. Entonces el defensor se mantuvo fiel a España, algo que también hizo cuando Colombia le ofreció jugar unos amistosos con la absoluta. De haber aceptado entonces, ya no podría ser convocado por Luis de la Fuente.

Mosquera esperaba ser convocado por España tras la baja de Huijsen

Sin embargo, según el diario AS, ahora a Christian Mosquera no le ha gustado nada que el seleccionador haya llamado a Aymeric Laporte para cubrir la baja de Dean Huijsen. Por ello, la tentación de jugar el Mundial con Colombia es ahora mayor para él.

Cuestionado en su día en el diario madrileño por la posibilidad de ser convocado por Luis de la Fuente, Christian Mosquera señaló: “Lo que depende de mí es trabajar el día a día y las puertas ya se irán abriendo”. De momento, espera su oportunidad haciendo méritos en la Sub-21.