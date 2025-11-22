El futbolista español al que quiere fichar el Girona para salir de los puestos de descenso

El de Mika Mármol es uno de los fichajes que no pudo cerrar el Girona en verano. Pese a que el central de 24 años, que también puede jugar como lateral zurdo, entraba en su último año de contrato, las elevadas pretensiones de la UD Las Palmas llevaron al conjunto catalán a retirarse de la puja por el defensor. Sin embargo el Girona, obligado a fichar en el mercado invernal para salir de los puestos de descenso, ha intensificado los contactos para fichar a Mika Mármol en enero.

Los dos rivales de la UD Las Palmas en la puja por Mika Mármol

En una temporada marcada por las lesiones, en Montilivi buscan futbolistas que puedan ofrecer un rendimiento inmediato, como sería su caso. Además, al no haber renovado, la UD Las Palmas se expone a dejar marchar a Mika Mármol al final del presente curso, por lo que dispondrá, en el mercado invernal, de su última oportunidad de hacer caja por el defensor. Dicha posibilidad está dispuesto a ofrecérsela, además del Girona, tanto la Roma como el Como de Cesc Fábregas. No obstante, según Matteo Moretto, es el equipo catalán el mejor posicionado para hacerse con los servicios.

El periodista, además, asegura que, en esta ocasión, la UD Las Palmas está dispuesta a negociar por debajo de la cláusula de rescisión de Mika Mármol, algo que no quiso hacer en verano. Así pues, al Girona le costaría menos de 10 millones de euros hacerse con sus servicios. La UD Las Palmas, por su parte, ingresaría la mitad del traspaso, ya que la otra mitad irá a parar a las arcas del Barcelona, que aún conserva el 50 por ciento de sus derechos.

Mika Mármol ha jugado esta temporada 10 partidos y ha marcado 2 goles con la UD Las Palmas.