El futbolista que prefirió al Almería “por encima del Barcelona”

Arnau Puigmal, lateral derecho de 24 años del Almería, pudo fichar por el Barcelona cuando terminó contrato con el Manchester United; sin embargo, el que fuera canterano del Espanyol prefirió recalar en el equipo andaluz tal y como él mismo ha contado.

“El Barcelona me quiso para jugar en el B. No renuevo con el United y el Barça me contacta para jugar con el B. También tenía una oferta del Almería y a largo plazo me parecía mejor opción. Tuve opciones de irme al Barça si. No quería renovar con el United porque era una etapa terminada. Tenía una espina clavada por no poder debutar con el primer equipo”, reconoció Arnau Puigmal en Post United.

Además de por Barcelona, Arnau Puigmal pudo fichar por el Real Madrid

Antes de que el Barcelona tratará de hacerse con sus servicios, el Real Madrid intentó fichar a Arnau Puigmal para su cantera, aunque él prefirió marcharse a Inglaterra. “Fue una decisión difícil, pero al final la Premier me atraía mucho. Yo tenía 16 años, me costó mucho decidirme, pero ahora, mirando hacia atrás, no me arrepiento”, afirmó el futbolista del Almería.

“El primer año lo pasé mal, me costó muchísimo. No fue fácil estar tan lejos de casa, el clima afectaba mucho, y la comida... era un shock”, recordó entre risas. “Al principio, me daban fish and chips a las cinco y media de la tarde. Llamé a mi madre llorando, diciendo que no duraba ni dos meses allí. Afortunadamente, la familia vino a ayudarme y la adaptación fue más fácil con el tiempo”, relató Arnau Puigmal.

En el Manchester United coincidió con Mason Greenwood, del que dijo: “Es un jugador increíble, tiene un golpeo de balón que no he visto en nadie más. Con él entrené mucho, y me decía: 'Póntate a mi lado'. Es un jugador que fácilmente podría haber sido Balón de Oro”.

Por último, feliz en el Almería, Arnau Puigmal declaró: “La gente se va a otras ciudades de Andalucía como Málaga o Cádiz, pero yo me quedo en Almería. Se vive muy bien hay una gran calidad de vida. Pienso que es una ciudad y una provincia que está infravalorada por el resto de gente que no es de aquí”.