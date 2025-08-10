Los siete equipos españoles que quieren fichar a Asier Villalibre

Aunque Asier Villalibre tiene contrato con el Deportivo Alavés hasta 2028, saldrá en calidad de cedido este verano. Hasta siete equipos españoles, todos ellos en Segunda División, se han mostrado dispuestos a ofrecerle acomodo. Ese es el caso del Eibar, del Deportivo de la Coruña, del Sporting de Gijón, del Racing de Santander, del Real Zaragoza, del Mirandés y del Albacete. No obstante, para dejar salir a Asier Villalibre, el Deportivo Alavés deberá fichar antes a un delantero con el que cubrir el hueco que han dejado las salidas de Kike García y de Joaquín Panicheli.

Los siete equipos entre los que se debate Asier Villalibre

Una vez que fiche a un nuevo atacante, el conjunto vasco dará luz verde a la salida de Asier Villalibre, por lo que será el ex del Athletic el que deba elegir entre Eibar, Deportivo de la Coruña, Sporting de Gijón, Racing de Santander, Real Zaragoza, Mirandés y Albacete según El Desmarque.

Cabe señalar que siendo jugador del Athletic, Asier Villalibre ya recaló a préstamo en Segunda División. Lo hizo en las filas del Deportivo Alavés, convirtiéndose en uno de los héroes del ascenso, lo que llevó al equipo albiazul a hacerse con el delantero en propiedad a cambio de un millón de euros.

Ahora, tras haber anotado un gol en los 18 partidos que disputó con el Deportivo Alavés el curso anterior, Asier Villalibre deberá salir en calidad de cedido en busca de un mayor protagonismo. ¿Terminará decantándose por el Eibar, por el Deportivo de la Coruña, por el Sporting de Gijón, por el Racing de Santander, por el Real Zaragoza, por el Mirandés o por el Albacete?