Los tres gigantes que amenazan con sacar a Tsygankov del Girona

El Girona cuenta con Viktor Tsygankov de cara a la próxima temporada y sólo saldrá del equipo a cambio de una oferta irrechazable. Aún así, desde la Premier League, el Aston Villa de Unai Emery, así como el Arsenal de Mikel Arteta y el Manchester United amenazan su continuidad en el conjunto catalán.

Estos tres gigantes de la Premier League no tendrían problemas para abonar al Girona la cláusula de Viktor Tsygankov, que es de 30 millones de euros. Tanto el Aston Villa como el Arsenal y el Manchester United, según el diario AS, ya habrían transmitido al entorno del futbolista de 24 años que en breve presentarán una oferta por él. En el caso del Aston Villa, sería el propio Unai Emery el que contactó personalmente con el ucraniano.

Anticipándose a lo que iba a pasar, el Girona trasladó una oferta a Viktor Tsygankov para extender su contrato más allá de 2027, con una pertinente mejora de su salario, con el fin de aumentar también su cláusula de rescisión. Dicha propuesta no tuvo respuesta por parte del futbolista, aunque la intención del conjunto catalán, siempre y cuando Aston Villa, Arsenal o Manchester United no cierren su fichaje, es retomar las negociaciones al respecto.

Míchel cuenta con Tsygankov en el Girona

Cuestionado por la continuidad de Artem Dovbyk, de Viktor Tsygankov y de Savinho en el Girona semanas atrás, Míchel señaló en RAC1: “Los ucranianos pienso que sí que se quedarán, porque tienen contrato. Y Savinho ojalá... Es el mejor jugador que he tenido nunca. No sé si es futbolista del Troyes o del Manchester City, pero sé que no es nuestro jugador”.