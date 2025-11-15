El único portero al que Iker Casillas considera mejor que él

Iker Casillas, exguardameta del Real Madrid, del Oporto y de la selección española, fue sometido a un divertido test por Adri Contreras. El creador de contenidos propuso al madrileño levantar la mano si decía algún portero mejor que él y comenzó a enumerar: Dibu Martínez, David de Gea, Ter Stegen, Joan García, Szczesny…

Cuando Iker Casillas escuchó el nombre de Szczesny, actualmente en las filas del Barcelona, no pudo contener la risa para después, cuando Adri Contreras dijo el nombre de David Raya, echarse a dormir en su hombro a la espera de que dijera un portero mejor que él.

Van der Sar, Jan Oblak, Keylor Navas, Thibaut Courtois, Oliver Khan… ninguno de ellos hizo reaccionar a Iker Casillas, que amenazó con irse cuando escuchó el nombre de Neuer. Fue entonces, cuando Adri Contreras habló de Gianluigi Buffon cuando Casillas reconoció que sería “el posible caso” en el que levantaría la mano.

Dunga, la inspiración de Iker Casillas

Iker Casillas, guardameta de la selección española campeona mundial del 2010, aseguró días atrás que ver a la Brasil de Dunga ganar la final en Estados Unidos 1994 fue una de sus inspiraciones en el fútbol.

"Cuando tenía 13 años vi levantar a Dunga la Copa y dije, un día quiero conseguirlo; lo cumplí 16 años después", confesó el dos veces Campeón de la Eurocopa, al ser incluido en el Salón de la fama del fútbol mundial, en Pachuca, centro de México.

Casillas y Dunga, quien agradeció a México su hospitalidad, fueron dos de los 18 nuevos miembros del recinto, que ha llegado a 180 miembros.

La velada de más de dos horas contó con varias de las principales figuras de fútbol en el siglo XX, entre ellos el colombiano René Higuita, uno de los jugadores latinoamericanos más carismáticos, mundialista en Italia 1990.

"Tengo una locura que generó una alegría que sumada a mis capacidades, llegó a cambiar una regla de la FIFA para darle más juego a los porteros. Ingresar al salón de la fama es uno de los máximos honores de mi vida", dijo.

Además de Casillas, Dunga e Higuita, entraron al grupo de elegidos el uruguayo Diego Forlán, semifinalista del Mundial de Sudáfrica 2010, el brasileño Milton 'Tita' Queiroz, el neerlandés Ronald Koeman, seleccionador de su país, y el inglés Gary Lineker, campeón goleador en el Mundial de México 1986.