Carlos Soler vuelve a LaLiga

La Real Sociedad y el PSG han acordado el traspaso de Carlos Soler al club donostiarra, con el que se compromete hasta el final de la temporada 2028-2029, con opción para prorrogar el contrato una campaña más.

La Real Sociedad abonará al PSG 6 millones de euros por el traspaso, mientras que el club francés se reserva el 50% de la plusvalía de una hipotética venta a un tercero, han informado fuentes de la negociación.

La Real Sociedad remarca que Carlos Soler, nacido el 2 de enero de 1997 en Valencia, "es un centrocampista diestro que puedo ocupar distintas posiciones en el centro del campo".

"Desde niño en la cantera del Valencia, Soler fue subiendo peldaños hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2016-2017, precisamente en Anoeta", el estadio de su nuevo equipo, agrega.

Con el Valencia, el centrocampista disputó 226 partidos (36 goles y 31 asistencias) y ganó la Copa del Rey en 2019 tras ganar en la final al Barcelona por 2-1.

En el verano de 2022 firmó por el PSG, en el que completó dos temporadas. El pasado curso estuvo cedido en el West Ham inglés, con el que disputó 31 partidos en todas las competiciones, con un gol y una asistencia.

Internacional absoluto con España, Carlos Soler llega a la Real Sociedad "para aportar su calidad y versatilidad al centro del campo".

En sus primeras declaraciones en los medios del club, Carlos Soler se ha mostrado ilusionado con el fichaje y ha afirmado que es un "jugador de equipo" que puede desenvolverse bien en varias posiciones.

Ha destacado la confianza que la Real Sociedad ha depositado en él, ya que esta no es la primera vez que los txuri urdin intentan su fichaje.

Ha hablado con su amigo Mikel Oyarzabal, con quien compartió habitación en concentraciones de la selección española Sub-21, y también con Gonçalo Guedes, con quien compartió vestuario en el Valencia.

Además, incluso futbolistas que ya no están en la Real Sociedad, como Mikel Merino, se han dirigido a él para darle la enhorabuena y asegurarle que va a "estar muy bien" en San Sebastián.

El PSG también ha anunciado el traspaso de Carlos Soler y recuerda que en sus filas ganó dos títulos de liga francesa (2023 y 2024), una Copa de Francia (2024) y un Trofeo de Campeones (2023). En dos temporadas con el equipo parisino, disputó 63 partidos, marcó 8 goles y dio 8 asistencias.

Internacional español desde la categoría sub-19, ganó el Campeonato de Europa Sub-21 en 2019, tras haber alcanzado la final de la edición de 2017.

Carlos Soler también participó en siete partidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde ganó la medalla de plata.

El centrocampista español fue convocado con la selección absoluta tras los Juegos Olímpicos y marcó en su primer partido, el 2 de septiembre de 2021 contra Suecia. Hasta la fecha, cuenta con 14 internacionalidades y 4 goles con la Roja.

El PSG da las gracias a Carlos Soler y "le desea lo mejor para el futuro de su carrera".