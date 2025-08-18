Mia Harper y un poni que ejerce de maestro

Mia Harper es una joven amazona estonia que comenzó a montar con seis años y que se adentró en el Salto de Obstáculos con diez. Ahora, con 13 recién cumplidos, quiere "devolver la confianza a mi poni y clasificarme para los Campeonatos de Estonia en ponis, en 1,10». Reconoce que le encantaría participar en las categorías de niños o juveniles. «Eso sería con un caballo y no tengo uno, así que no creo que ocurra». Mia está disfrutando la etapa de poni al máximo. Hasta los 16 años hay competiciones de poni así que tiene tiempo por delante.

El compañero inseparable de Mía es "Winslow", al que llama cariñosamente "Vinni". «Es un poni estonio de siete años y ha competido hasta un metro. Tiene un carácter muy dulce y divertido y es el mejor profesor. No siempre es fácil de montar, pero eso sólo me ayuda y me da más experiencia», asegura.

La amazona no oculta las limitaciones en el panorama ecuestre de su país: «Creo que el nivel de la equitación en Estonia no es muy alto». Existe un "Pony Cup" exclusivo para ponis y varios campeonatos y competiciones mixtas, pero la realidad es que todavía faltan caballos de gran nivel. «Es bastante difícil encontrar en Estonia un poni que pueda saltar 1,30 o 1,35. En otros países sí los hay y si quieres ir al Campeonato de Europa con un poni necesitas llegar a ese nivel. Aquí sólo hay uno capaz de saltar tan alto», subraya.

Mia, que comparte sus experiencias ecuestres en redes sociales bajo las cuentas de Instagram @miaxvinni y TikTok @mia.x.vinni., ha estado de concurso el pasado fin de semana y se muestra autocrítica: «''Vinni'' saltó increíblemente e incluso nos salvó de algunas distancias malas en las que me equivoqué, pero yo no estuve en forma y podría haberle ayudado mucho más». Con 13 años muestra un inusual espíritu autocrítico, humildad y sensibilidad ecuestre.

Los próximos objetivos pasan por la que es la cita más esperada del verano. «Nuestro plan es ir a la final del ''Pony Cup'' el día 31. Después veremos cómo se siente ''Vinni'' y haremos algunas competiciones en otoño», afirma.

Por encima de los resultados, lo que prima para la joven amazona estonia es el aprendizaje diario al lado de su poni: «Me encanta montar y aprender con él. Me enseña algo nuevo cada vez y estoy muy agradecida por él», concluye.