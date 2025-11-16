El nuevo BMW de Marc Márquez: una pieza de coleccionista de 530 caballos

Marc Márquez ha vuelto a lo más alto esta temporada después de cinco años sin ganar el título de MotoGP, y también ha recuperado otra vieja costumbre, la de llevarse a casa el BMW que el Mundial regala al mejor piloto en la Q2 de los sábados. El "93" es de nuevo el más rápido en pista y también el mejor "poleman", por eso se ha llevado por octava vez el cochazo que la marca alemana tiene reservado cada final de temporada para el más explosivo en busca de un buen lugar en la parrilla. Cuentan las "poles", mientras que también se suman puntos con los mejores puestos en las Q2.

Marc dejó pendiente ese título cuando se hizo daño en Indonesia y lo confirmó matemáticamente desde casa, durante el Gran Premio de Portugal, mientras estaba haciendo la compra junto a su pareja. "Va uno a la frutería y se va a casa con un coche", bromeaba en redes sociales, porque se enteró de que el coche era suyo justo en ese momento.

Este sábado recibió las llaves del coche en el circuito Ricardo Tormo, justo tras la sesión que convirtió a Marco Bezzecchi en el último "poleman" del curso 2025. Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, y Axel Mittler, director de marketing de BMW M GmbH, se encargaron de hacer la entrega y de descubrir el modelo que Marc se iba a llevar a casa.

De 0 a 100 km/h en 3,8 segundos

El premio en cuestión es el nuevo BMW M2 CS el último modelo especial exclusivo de BMW en el segmento de deportivos compactos premium de alto rendimiento. Impresiona por su agilidad sobresaliente, rendimiento significativamente aumentado, dinámica de conducción excepcional y características de diseño particularmente deportivas. El motor de seis cilindros en línea con tecnología M TwinPower Turbo y a altas revoluciones entrega 530 caballos de potencia, que se transmite a las ruedas traseras a través de la transmisión M Steptronic de 8 velocidades con Drivelogic, de serie.

El BMW M2 CS acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos. Gracias al amplio uso de componentes de plástico reforzado con fibra de carbono tanto en el exterior como en el interior, el BMW M2 CS es también el M2 más ligero de la generación actual.

Su precio supera ampliamente los 100.000 euros.

"Creo que este me lo voy a quedar", decía Marc Márquez con las llaves en la mano. Ha recibido ya otros siete, coincidiendo casi siempre con el año en que fue campeón del mundo de la máxima categoría. Algunos los han disfrutado su padre, Juliá, y su hermano, Álex, pero parece que este lo quiere para él.