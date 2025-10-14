Pésame en El Chiringuito por el asesinato a tiros de quien fue su colaborador

Fede Dorcazberro, más conocido como Fede Dorcaz, fue asesinado a balazos el pasado 9 de octubre mientras conducía por Ciudad de México. Tenía tan solo 29 años. De nacionalidad argentina, Fede era modelo y cantante, y se encontraba en un momento prometedor de su carrera artística y personal. La noticia de su asesinato ha causado una profunda conmoción tanto en México como en España, en Mallorca, donde se crio desde los 13 años, y donde dejó una huella imborrable entre quienes lo conocieron.

Implicados en el crimen

De acuerdo con las autoridades mexicanas, cuatro personas estarían implicadas en el crimen. Según algunas versiones, el ataque habría sido parte de un intento de robo de una furgoneta, aunque aún se investigan los detalles exactos del caso. Lo cierto es que Fede recibió múltiples disparos mientras conducía, y perdió la vida en el acto. La violencia de su muerte ha sacudido a su entorno cercano y a sus seguidores, especialmente porque se encontraba en pleno desarrollo de nuevos proyectos.

Fede había llegado a México con el objetivo de seguir creciendo profesionalmente. Estaba a punto de participar en el programa televisivo “Las estrellas bailan en HOY”, un popular concurso de baile del país, en el que compartiría escenario con su novia, la influencer venezolana Mariana Ávila. Ambos habían compartido la emoción de formar parte del show, mostrando su complicidad y entusiasmo por la experiencia. Lo que debía ser una etapa de exposición mediática y nuevas oportunidades, se truncó de forma abrupta y trágica.

Su carrera comenzó en España, país que lo acogió desde la adolescencia. A los 18 años fue descubierto en Barcelona, lo que le abrió las puertas al mundo del modelaje. Rápidamente captó la atención de grandes marcas, y llegó a desfilar para firmas de renombre internacional como Armani y Dolce & Gabbana. Su belleza, carisma y profesionalismo lo llevaron a establecerse en capitales de la moda como Nueva York y Los Ángeles. Sin embargo, su inquietud artística lo llevó más allá de las pasarelas.

El Chiringuito: "Descanse en paz"

Paralelamente al modelaje, Fede incursionó en la música, desarrollando un estilo personal y enérgico que le ganó seguidores en distintas partes del mundo hispanohablante. Uno de los momentos más notorios de su carrera musical fue cuando uno de sus temas fue elegido como cabecera para el conocido programa deportivo “El Chiringuito de Jugones”. La relación con el programa fue tal que, tras conocerse la noticia de su asesinato, el equipo de “El Chiringuito” le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales: “Ha sido asesinado Fede Dorcaz, cantante y actor argentino. Su música animó varias noches de @elchiringuitotv. Descanse en paz”.

En la isla de Mallorca, donde creció y vivió durante años en el barrio de Coll d’en Rabassa, la noticia fue especialmente dolorosa. Allí, amigos, vecinos y conocidos comenzaron una colecta solidaria con el fin de ayudar a sus padres a costear los gastos de la repatriación del cuerpo. El gesto colectivo refleja el cariño y la cercanía que Fede mantenía con su comunidad, pese a haber vivido los últimos años en distintas partes del mundo.

Su muerte, además de una tragedia personal, se suma a una preocupante ola de violencia que afecta a México, y que con frecuencia golpea a personas ajenas a conflictos delictivos. La inseguridad en varias zonas del país ha sido motivo de alerta tanto para los ciudadanos como para extranjeros que residen o trabajan allí.

Mientras continúa la investigación para dar con los responsables, su familia, amigos y seguidores claman justicia.