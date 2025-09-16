Quique Llopis, a cuatro centésimas del bronce en la final de los 110 vallas

Quique Llopis se quedó a cuatro centésimas de ser el tercer atleta español en subir a un podio mundialista en los 110 vallas. El valenciano rozó la medalla que se embolsaron Orlando Ortega en Doha 2019 y Asier Martínez en Eugene 2022. El oro fue para el estadounidense Cordell Tinch con 12.99 y la plata y el bronce, para los jamaicanos Orlando Bennet (13.08) y Tyler Mason (13.12). Ambos tuvieron que firmar la mejor carrera de sus vidas para evitar que Llopis se embolsara un metal.

El vallista español llegaba a la final con "sensaciones buenas". Dominó su serie con autoridad, cumplió en las semifinales y su final, sin ser excelente, le tuvo cerquísima de las medallas. Había tres finalistas que habían bajado de tres segundos, pero salvo Tinch y el japonés Muratake todos estaban en menos de dos décimas. La gran ausencia era la de Grant Holloway. El oro de los tres últimos mundiales se estrelló en semifinales. Así que el favorito era su compatriota Tinch. Con su uniforme clásico de pantalón y camiseta no tuvo rival. Dominó la carrera desde la segunda valla porque la mejor salida la protagonizó Llopis. El de Gandía abandonó los tacos antes que nadie y estuvo inmerso en la pelea por las medallas hasta el final. El arreón de los dos jamaicanos superado el ecuador de la final fue lo que definió la carrera. Llopis y su estilo canónico no dieron respuesta a la explosividad de la pareja de jamaicanos.

Igualando la carrera más rápida de su vida (13.09) hubiera sido medalla, pero... se quedó a cuatro centésimas del bronce y a ocho de la plata.