La causa de los temblores de Djokovic al descubierto: ¿Por qué son tan importante los electrolitos?

El serbio Novak Djokovic, que evidenció serios problemas físicos durante su partido ante el ruso Daniil Medvedev, al que tumbó tras tres horas de batalla (6-3, 6-7(5) y 7-6(2)), aseguró que fue solo «fatiga acumulada», aunque no quiso ahondar en qué le pasó exactamente para no dar pistas a sus rivales.

Así ha terminado Djokovic el segundo set ante Medvedev. Con temblores en la mano. Quitándose la camiseta y echándose agua por la cabeza. Ya está clasificado como primero de grupo y aún así, sigue en pista. pic.twitter.com/rYYiGqQM7q — Germán R. Abril (@gerebit0) November 18, 2022

Temblores, más sudor del habitual, esfuerzo para mantenerse en pie en algunos momentos y su banquillo pidiéndole que se retirara del partido hicieron saltar las alarmas en el Pala Alpitour de Turín, en el que se celebra el torneo que pone el broche de oro a la temporada y en el que el serbio finalemente ganó su sexto título en las Nitto ATP Finals con lo que iguala el número de títulos de Roger Federer.

Días después de la imagen que conmocionó al mundo del tenis los expertos apuntan a las causas de estos temblores. el doctor Antonio Ríos Luna, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica, apuntaba en el diario El Mundo a dos posibles causas que los explicarían. “Pueden deberse a un déficit de electrolitos relacionado con esfuerzos repetidos, muy seguidos de los que no han podido recuperarse o a una bajada brusca del nivel de azúcar en sangre, conocido popularmente como ‘pájara’”.

La importancia de los electrolitos

No es la primera vez que oímos hablar de electrolitos en el deporte de élite pero ¿Qué son y por qué son tan imporantes?

Los electrolitos son los químicos que el torrente sanguíneo contiene para regular funciones importantes del cuerpo como son el equilibrio de la cantidad de agua en el organismo, la acidez de la sangre y la actividad muscular. Durante cualquier actividad física, los electrolitos se pierden mediante el sudor y es necesario reponerlos mediante líquidos que los contengan. Una pérdida excesiva de sodio por medio del sudor puede causar una hiponatremia, lo cual reduce significativamente el rendimiento del atleta.

Si se pierde el balance de electrolitos en el cuerpo, el rendimiento no será igual y existe el riesgo de presentar fatiga muscular, calambres, espasmos musculares, náuseas, constipación, piel y boca secas y debilidad muscular. Las consecuencias de no reponer los electrolitos pueden provocar, a largo plazo, consecuencias como trastornos en el sistema nervioso y daños óseos.

El sodio es el electrolito más importante, no solo por la función que ejerce, sino porque es el que tenemos en mayor cantidad en nuestros organismos. Está encargado principalmente de mantener el balance de fluidos en nuestro cuerpo, entre más sodio tengamos mayor niveles de fluidos tendremos y viceversa. Además ayuda a otras funciones muy importantes como: la asimilación de nutrientes en el intestino, mantenimiento de las funciones cognitivas o la transmisión de los impulsos nerviosos y generación de contracción muscular.

Cuando una deportista realiza actividad física, pierde sodio a través del sudor. La cantidad de sodio perdida varía en función de la intensidad de la actividad física, la duración, si es indoor o en exteriores, del clima, si es hombre o mujer, de su peso, su estado físico y múltiples factores más.

Por este motivo, el déficit de sodio puede influir de manera negativa en el rendimiento deportivo, tal y como afirma un artículo publicado en la revista Anasthesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin; Schmerztherapie: AINS. Por otra parte, la pérdida de sodio provocada por el ejercicio puede precipitar la fatiga muscular, así como alteraciones en el ritmo cardíaco, según un estudio publicado en el año 2015.

Estos son, además del sodio, los electrolitos más importantes:

Magnesio: El déficit de magnesio se asocia principalmente con la aparición de calambres musculares, lo cual puede ser negativo para el desempeño del deportista. Además, este presenta funciones en el metabolismo energético a nivel mitocondrial y en la síntesis proteica.

El calcio: Este mineral es el más abundante en el organismo y participa activamente dentro del metabolismo óseo. Además, cuenta con implicaciones en la transmisión del impulso nervioso.

El potasio: La función principal del potasio en el mundo deportivo es mediar el almacenamiento del glucógeno, además de garantizar el equilibrio hídrico.

El déficit de Djokovic es la razón por la que a veces lo hemos visto ingerir una extraña bebida en pleno partido.