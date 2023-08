Horario y dónde ver en televisión el Alcaraz - Harris, de segunda ronda del US Open

Carlos Alcaraz apenas estuvo una hora en pista para superar al alemán Koepfer en la primera ronda del US Open. El germano se lesionó en el primer juego del encuentro y apenas aguantó un rato hasta retirarse y hacer que el español acceda a la segunda ronda del torneo con el que tiene una relación especial: la Arthur Ashe no es una pista cualquiera en la todavía corta carrera del murciano. Allí, en 2021, logró una espectacular victoria ante Tsitsipas, en cinco sets, que fue como decir al mundo: "Aquí estoy yo". Y allí, en 2022, conquistó su primer Grand Slam al superar a Ruud en la final, y se convirtió en el número uno más joven de la historia, con 19 años, 4 meses y seis días.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Harris

Carlos vuelve a su pista mágica para la segunda ronda, en la que se enfrentará al surafricano Lloyd Harris. El duelo será en la madrugada del jueves al viernes en España, pero le han adelantado la hora respecto a la primera ronda: será a la 01:00 en España y podrá seguirse en televisión a través de Movistar +, como todo el torneo.

No hay duelos precedentes entre Carlos y Harris. El surafricano tiene 26 años y es el 177 del mundo. Su mejor resultado en un Grand Slam son los cuartos de final, precisamente del US Open, que alcanzó en 2021, tras vencer a rivales como Khachanov, Shapovalov y Opelka, hasta que se cruzó con Zverev. Alcaraz nunca ha jugado contra él, pero sí han entrenado juntos en varias ocasiones. "Más o menos sabemos cómo juega, cuál es su estilo. Y veremos a ver qué tal esa ronda. Es un jugador muy agresivo, con grandes tiros", afirmó el número uno del mundo, que, en general, se mostró contento del rendimiento que había tenido en su estreno en el US Open. Tampoco es fácil para un tenista afrontar un partido contra un rival lesionado, pero él supo mantener la concentración.

El vencedor de ese encuentro se las verá en tercera ronda con el triunfador del Van de Zandschulp - Daniel Evans.

No hay más participación española en los cuadros individuales, ni el masculino ni el femenino, de hoy, pero sí partidos interesantes como el Murray - Dimitrov, un clásico; o el enfrentamiento italiano entre Sonego y Sinner. El número tres del mundo, Medvedev, se las verá con el australiano O'Connell.