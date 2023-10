El vergonzoso ataque contra Vinicius de un sevillista, tras sufrir otro insulto racista

El futbolista brasileño Vinícius, delantero del Real Madrid, abogó por "que las autoridades españolas cambien la legislación de una vez por todas", pues a su juicio eso "sería un gran primer paso en la preparación para el Mundial de 2030", a colación de haber sufrido improperios racistas en el Sevilla - Real Madrid del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "La cara del racista hoy está plasmada en las páginas web, como en otras muchas ocasiones. Espero que las autoridades españolas hagan su parte y cambien la legislación de una vez por todas. Estas personas también deben ser castigadas penalmente", comentó Vinícius desde su cuenta oficial en la red social X (antigua Twitter). "Sería un gran primer paso en la preparación para el Mundial de 2030. Estoy disponible para ayudar", indicó el jugador brasileño, aludiendo a ese Mundial que dentro de siete años tendrá a España como epicentro de una candidatura conjunta con Portugal y con Marruecos.

El delantero merengue sí alabó la respuesta del club hispalense para identificar, expulsar del estadio y denunciar a un aficionado debido a su comportamiento racista durante el partido ante el Real Madrid, correspondiente a la jornada 10 en LaLiga EA Sports. "Enhorabuena al Sevilla por su rápido posicionamiento y castigo en otro episodio triste para el fútbol español", describió Vinícius.

"Lamentablemente tuve acceso a un vídeo de otro acto racista en el partido de este sábado, esta vez protagonizado por un niño. Lamento mucho que no haya nadie que lo eduque. Invierto, e invierto mucho, en educación en Brasil para formar ciudadanos con actitudes diferentes a estas", prosiguió el '7' del Real Madrid. Por último, y pese al tono conciliador de su mensaje, el jugador brasileño dirigió una 'puya' a las instituciones pertinentes. "Perdón por parecer repetitivo, pero este es el episodio aislado número 19. Y contando...", concluyó en su comentario.

Sin embargo, hay quien encuentra que Vinicius siempre tiene culpa de algo. Esta vez fue el sevillista Antoñito: "Que hablen más de Vinicius. Lo de hoy es lamentable, no hay que darle el Premio Nobel de la Paz. ¿Vinicius tiene carta libre aquí en lo que hace? Tampoco hay que consentir eso. Desde Madrid también se equivocan si se protege de tal manera", decía: "Es verdad que hay cosas que se le han hecho que no tienen justificación, que son reprobables, pero tampoco hay que darle el premio de la paz. Él también tiene sus cosas, ¿eh? También provoca, mira a la grada. No se le puede justificar todo a Vinicíus".