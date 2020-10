¿Cómo saber si mi hipoteca tiene IRPH?

Este miércoles 21 de octubre el Tribunal Supremo retoma los recursos admitidos a trámite sobre hipotecas referenciadas al IRPH, siete meses después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europa(TJUE) dejara en manos de los jueces españoles dictaminar, caso a caso, su legalidad o falta de transparencia.

Con la resolución de hasta cinco recursos en los que se cuestiona su validez por falta de transparencia, el Supremo sentará jurisprudencia y se acabará con la falta de uniformidad en las sentencias. El pleno de la sala de lo Civil también verá varios recursos sobre los acuerdos o novaciones que algunos hipotecados firmaron con sus bancos para reducir o eliminar cláusulas suelo a cambio de renunciar a la vía judicial y recuperar lo abonado en exceso.

¿Qué es el IRPH?

El IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios) es un índice alternativo al euríbor que es la referencia del interés de entre el 10% y el 13% de las hipotecas a tipo variable presentes en España. Entre el 2013 y 2016 el IRPH se estabilizó en valores próximos al 2%, mientras que el euríbor empezó a aproximarse a cero, hasta entrar en terreno negativo. En la práctica, esto hizo que las cuotas hipotecarias referenciadas al IRPH se mantuvieran estables e incluso se elevaran, mientras que con el euríbor se fueron reduciendo de forma considerable.

¿Cuándo se puede considerar abusivo?

El pasado 3 de marzo de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció que deberían ser los juzgados españoles los que determinasen abusivo el IRPH si se aplicó sin transparencia. El Supremo deberá establecer ahora cuáles son los criterios que deben seguir los jueces para decidir si el uso del IRPH es abusivo o no. Hasta ahora se ha tenido en cuenta que la cláusula no tenga una “redacción clara y comprensible”, que al cliente no le explicaran los elementos que se usan para calcular el interés ligado al IRPH y que tampoco le proporcionaran la evolución histórica de este índice, es decir, su cotización en los dos años naturales anteriores y su último valor.

¿Cómo saber si mi hipoteca tiene IRPH?

Existen dos formas, explica Javier Moyano, CEO de Reclama Por Mí. La vía más sencilla es consultar el contrato de la hipoteca. La cláusula tercera bis es la que hace referencia al tipo de interés variable vinculado a su crédito hipotecario. Normalmente no aparece el término IRPH o Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, sino la siguiente expresión: “Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años”. Y suele finalizar con la coletilla: “Concedidos por el conjunto de entidades, de bancos o de cajas”. Si dispone de los recibos también lo podrá comprobar mirando los intereses que paga mensualmente. Actualmente, el euríbor se encuentra en terreno negativo, por lo que si sus intereses no varían o son superiores al diferencial contratado es muy probable que la entidad esté usando el IRPH de referencia en lugar del Euríbor.

¿Cómo reclamar?

En caso de que cuente con una hipoteca sujeta a IRPH, lo primero que debe hacer es reclamar en su entidad la devolución de las cantidades reclamadas. Si no recibe una respuesta positiva del banco en el plazo de dos meses, se debe plantear la demanda, aunque es aconsejable agotar antes la vía extrajudicial. En cuanto a qué intereses se aplicarán de ahora en adelante a su hipoteca, es una decisión que dependerá de la resolución del Supremo.

¿Cuánto puedo reclamar?

Según el comparador Helpmycash, para una hipoteca de 150.000 a 25 años con un interés de IRPH más 0,25% y firmada en 2010, estima que de media cada cliente podría reclamar la devolución de unos 18.000 euros en el primer escenario, de unos 22.000 en el segundo y de unos 25.000 en el tercero. La asociación de consumidores Asufin también se mueve en una cifras similares y cuantifica el perjuicio medio causado por pago de intereses en 25.000 euros.

¿Cuántos afectados hay?

La cifra estimada ronda el millón de afectados. De acuerdo con los datos del mercado, la gran banca española suma una cartera hipotecaria referenciada al IRPH de unos 16.300 millones: CaixaBank alcanzaría los 6.446 millones; Santander, 4.300 millones; BBVA, 3.100 millones; Bankia, 1.600 millones, y Sabadell, 831 millones.