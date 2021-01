El salvavidas de las rebajas se deshincha

Los descuentos se acumulan día tras día desde mediados de octubre, pero el consumo no levanta cabeza. Las dos clásicas jornadas de rebajas, verano e invierno, han perdido su propósito y esencia y se han convertido en otro periodo más de descuentos. Desde inicio de año, varias webs y tiendas físicas comenzaron con el habitual bombardeo de ofertas, aunque será hoy cuando oficialmente arranquen las rebajas de enero. Las restricciones de aforo y movilidad y la crisis económica que atraviesas comercios y familias harán que las rebajas de invierno de 2021 sean menos rebajas.

Miedo a gastar

Los datos sobre ventas y gasto aún son una incógnita, pero todas las predicciones apuntan a que este año no se verán imágenes de grandes aglomeraciones y consumidores entrando a empujones para hacerse con los mejores descuentos. Gustavo Samayoa, presidente de FUCI mantiene que los usuarios “se han vuelto más previsores” y que ”tienen miedo a gastar porque hay mucha incertidumbre con la pandemia”. El Informe de Rebajas de Invierno que realiza cada año iAhorro corrobora esta postura. iAhorro prevé que el presupuesto medio que dedicarán los españoles a estas rebajas será de 93,13 euros por persona, un 3,33% más bajo que al año anterior (96,34 euros). Esta caída es aún más acentuada si se compara con el presupuesto de 2019 de 99,34 euros.

El comercio textil se prepara para recibir un nuevo golpe. Eduardo Zamácola, presidente de la patronal textil (Acotex) prevé que estas rebajas las ventas caigan entre un 35% y un 40% con respecto al año anterior. Se va a seguir la tónica poco halagüeña de los últimos meses. “El comercio está en una situación dramática. Necesitamos ayudas imperiosas y las medidas que se anunciaron por parte del Gobierno hace escasas semanas no son suficientes”, explica Zamácola. Sin clientes no hay ventas y sin ventas tampoco hace falta personal. En concreto, las rebajas de enero de 2021 generarán este año más de 167.000 contratos, con una caída interanual de entre un 5% y un 10%, según las estimaciones de Adecco.

Apoyo al pequeño comercio

Las tiendas físicas serán las más afectadas debido a las restricciones de aforo. En concreto, los pequeños comercios no podrán competir con los potentes descuentos que lanzan las grandes superficies y los gigantes del comercio electrónico, los cuales están prácticamente vigentes a lo largo de todo el año desde que en 2012 se liberalizaron las rebajas. Precisamente por ello, asociaciones de autónomos como Uatae han instando a los consumidores a que hagan sus compras de rebajas en el pequeño comercio. Los últimos datos proporcionados por la Seguridad Social muestran la pérdida de 11.019 autónomos menos del sector y ponen de manifiesto la necesidad de apoyar a este sector. Desde la Confederación Española del Comercio (CEC) siguen solicitando una regularización y clarificación de las rebajas para no distorsionar el mercado y recuperar su objetivo original: dar salida al stock que no se ha vendido durante la temporada.

Derechos y obligaciones

Para el buen desarrollo de las rebajas, la asociación de consumidores Facua ha pedido a los comercios que no hagan lo que, según denuncia, ha ocurrido en los últimos años, que “no falseen los descuentos”. En este sentido, el Ministerio de Consumo ha recordado a los consumidores sus derechos y algunas de las obligaciones que los comerciantes tienen que tener en cuenta a a la hora de anunciar este periodo. Para que un periodo de rebajas se considere como tal, los descuentos han de afectar, al menos, a la mitad de los artículos que el comercio tenga disponibles para la venta. Además, el comerciante debe mostrar el precio anterior y el nuevo en un lugar fácilmente visible.

Las rebajas no implican menor calidad o protección. Los productos puestos a la venta en rebajas deben estar en perfecto estado y su garantía legal debe ser idéntica a la de cualquier artículo nuevo comprado en otro momento. Por otro lado, si durante todo el año un establecimiento ofrecía una política determinada de devolución de productos y en rebajas se modifica, debe ser claramente anunciado por el establecimiento. Consumo también recuerda que el comerciante no puede negar el ticket o factura a su cliente por adquirir un producto rebajado, ya que este documento será fundamental en reclamaciones posteriores.

Los representantes de la OCU también están convencidos de que estas rebajas se verán afectadas por las restricciones en el comercio que existen en diferentes comunidades autónomas, pero a pesar de ello y para que los consumidores puedan aprovechar al máximo este periodo, han recordado unos consejos a tener en cuenta antes de salir de compras que complementan a los aportados por el Ministerio de Consumo. Entre ellos: hacer una lista de lo que se necesita para evitar compras impulsivas; saber que los productos rebajados deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes; si el consumidor considera que están vulnerando sus derechos debe reclamar y, en caso de no llegar a un acuerdo amistoso con la empresa, se debe solicitar la hoja de reclamaciones; y en lo posible, elegir establecimientos adheridos al sistema arbitral de consumo, que ofrecen más garantías al consumidor.