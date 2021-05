Declaración de la Renta: si es beneficiario del Ingreso Mínimo puede hablar por chat directo con la Agencia Tributaria

La campaña de la Renta 2020 está marcada por los ERTE y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Para ayudar a los beneficiarios del IMV a cumplir con su obligación de hacer la declaración pese a tratarse de una presentación exenta de tributación, la Agencia Tributaria envió a los perceptores cartas informativas con instrucciones básicas. Entre las novedades que también ayudarán a todos los contribuyentes a despejar sus dudas fiscales se encuentra la nueva herramienta llamada el “Informador de Renta”. Esta plataforma aglutina toda la información sobre la campaña de la Renta 2020 y la estructura por bloques, siendo uno de ellos sobre el Ingreso Mínimo Vital.

Sin embargo, tanto para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) como los afectados por ERTE, que no encuentren en esta herramienta las respuestas a sus dudas, la AEAT ha reforzado con la implantación de un chat ‘ad hoc’ sus servicios de ayuda. De este modo, estos contribuyentes podrán contactar directamente con un funcionario de la Agencia, mediante un chat, en horario de mañana y de lunes a viernes.

Estos canales de atención telemática se complementan con las líneas habituales de atención telefónica para dudas tributarias, operativas desde el inicio de la campaña en los teléfonos 91 554 87 70 y 901 33 55 33, de 9:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes.

Chat del Informador de Renta. Fuente: Seguridad Social

Una utilidad reducida por la falta de medios de los beneficiarios

Pero la utilidad de esta herramienta se ve reducida debido al perfil de contribuyente al que se dirige. El problema que viene denunciando Fundación Madrina que es los beneficiarios de esta prestación pertenecen a un colectivo muy vulnerable que en la mayoría de las ocasiones no han hecho la declaración antes, por lo que no tienen conocimientos fiscales, y además muchos tampoco tienen los medios tecnológicos para elaborarla. En algunos casos incluso los perceptores no saben leer. A esto se le añade que el 70% de los borradores de la Renta que envía Hacienda a las familias vulnerables están incompletos, lo que puede jugar en su contra, al desconocer las deducciones a las que tienen derecho.

Presentación telefónica y presencial

Por ello, la Fundación Madrina ofrece un servicio gratuito para elaborar la declaración de la Renta a contribuyentes vulnerables hasta el 25 de mayo. Estos contribuyentes también pueden optar por realizar la declaración de la Renta por vía telefónica, mediante el “Plan Le Llamamos” de la Agencia Tributaria o de forma presencial cuando arranque el plazo (el 27 de mayo se puede empezar a pedir cita previa y el 2 de junio comienza la presentación presencial).

La presentación de forma telefónica está disponible desde el 4 de mayo y para ser atendido hay que pedir cita previa a través de:

-La web www.agenciatributaria.es.

-En la app Agencia Tributaria.

-Por teléfono en el 901 12 12 24 o 91 535 73 26 (servicio automático que sirve también para anular las citas) o en los números 901 22 33 44 – 91 553 00 71 para atención personal.

Estas vías de solicitar cita previa también servirán para solicitar la atención presencial cuando se abra el plazo.