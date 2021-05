El nuevo producto estrella de Lidl es una consola con 150 juegos

Que Lidl es uno de los supermercados con mayores ventas en nuestro país lo sabemos, que además es uno de los centros que tiene auténticos adeptos entre sus productos de alimentación también lo sabemos, pero además el supermercado alemán tiene una gran cantidad de productos de todo tipo que facilitan nuestra vida en el día a día, desde electrodomésticos, utensilios de cocina, bricolaje y cualquier artículo que se le pase por la cabeza lo podrá encontrar en sus cajones del bazar o en su página web y además con una relación calidad-precio incomparable.

La cadena de supermercados alemana además de fijarse en los potenciales compradores también lo hace en los más pequeños de la casa, no solo por la ropa o juguetes que lanza a la venta, si no porque acaba de poner en su tienda online un producto que hará las delicias de los más pequeños ( y los no tan pequeños) de la casa.

Lexibook consola Cyber Arcade

Lidl se lanza al mercado de los videojuegos y saca a la venta una consola enfocada a los niños, con decoración de frozen, cars o spiderman , y con 150 juegos en la misma consola. De los 150 juegos integrados en la miniconsola, hay 140 videojuegos clásicos y 10 juegos más con licencia exclusiva. Además gracias a su alta resolución y la tecnología de gráficos de 16 bits podrá disfrutar de estos juegos en la consola , que por su tamaño, podrá llevarse a cualquier lado, de viaje, o de fin de semana, incluso podrá llevarla en el bolso para esos momentos en los cuales los niños quieren estar entretenidos un tiempo.

Lexibook consola Cyber Arcade, consola con 150 juegos

Esta consola de Lidl es de la marca Lexibook con un procesador de 8 bits, y los gráficos a 16 bits. La Lexibook consola Cyber Arcade, así es como ha llamado Lidl a esta consola, sobretodo llama la atención por su precio: cuesta 19,99 euros. Aunque de momento solo se puede comprar en su página web, así que tendrá que sumarle los gastos de envío, y aún así es un precio rompedor para una consola con 150 juegos.

Las consolas son uno de los dispositivos favoritos de niños y adolescentes. Gracias a ellas, pueden aprovecharse beneficios de los videojuegos que van más allá del entretenimiento, pueden fomentar el desarrollo de habilidades como la coordinación, la comunicación, el ritmo o la capacidad de respuesta. Hay juegos que incluso pueden desarrollar la memoria y la lógica y ayudar a los niños a desarrollar un potencial oculto.

Así que si usted quiere introducir a sus hijos en el gran mundo de los videojuegos, no lo dude y aproveche esta oferta antes de que se agote en su venta online, seguro que por menos de 20 euros será un juguete que encantará a los más pequeños de la casa.