Mantén la seguridad de tus hijos en el coche con el nuevo producto de Lidl

Lidl nos enseña que a veces los productos o artículos más sencillos son los que realmente más efectividad tienen en nuestra vida. En la gran cadena de supermercados alemana no solo piensan en nuestro día a día a la hora de facilitarnos las tareas del hogar, o con su sinfín de productos para que la cocina sea lo más cómoda posible y a la vez nos den ganas de comprarnos todos los electrodomésticos que ponen a la venta, si no que también hacen especial hincapié en la seguridad y funcionalidad de sus productos.

El coche es ese elemento que casi el 100% de la población tiene como imprescindible, todos sabemos lo que han cambiado los coches de unos años atrás ahora, son cómodos, amplios, y con todas las medidas de seguridad que se han ido incorporando a lo largo de estos años. Pero si hay una cosa que a las personas que tienen hijos le es imprescindible, es que puedas estar pendiente de ellos todo el tiempo, más aún si son pequeños. Desde hace unos años las sillas de bebé que son obligatorias en el coche hasta bien entrada una edad son a contramano. Esto hace que muchos padres pierdan la vista de lo que hacen los pequeños sentados en sus sillas, no podemos girar la cabeza todo el tiempo mientras vamos conduciendo puesto que esto haría que la seguridad de todos los integrantes del vehículo podría resultar dañada. Es por ello que a alguien se le ocurrió patentar, lo que es un artículo que resulta de lo más útil en los viajes en coche para una familia, y no me refiero a un soporte para tabletas o móviles, que muchos ya han pensado en eso, si no a un espejo retrovisor que se adapta en la parte de atrás, y así podremos estar pendientes de los pasajeros de atrás sin tener que mover la vista de la carretera.

Espejo retrovisor trasero para bebés y niños

Seguridad para todos cuando vamos al volante

Lidl pone a la venta en sus tiendas físicas desde el 24 de mayo, un espejo retrovisor trasero que se convertirá en el utensilio más práctico y útil para los que tienen bebés o niños pequeños que viajan en el coche a contramano. Este espejo retrovisor trasero tiene una articulación esférica de 360° para poder ajustar sencillamente el ángulo de visión que le resulte más óptimo. Además el espejo retrovisor trasero viene con una sujeción universal que es apto para todos los reposacabezas, no se tendrá que preocupar de si valdrá para su coche o no. No requiere de un montaje complicado, puesto que es tan sencillo que viene con un práctico cierre autoadherente.

En el coche el bebé o el niño siempre tiene que estar bajo supervisión, por eso el espejo retrovisor trasero que vende Lidl se puede ajustar el ángulo de visión solamente haciendo uso de la llave hexagonal que viene incorporada con el espejo para que este no se desplace de forma involuntaria. Además el espejo de cristal con el que está hecho este retrovisor es de cristal de seguridad.

Espejo retrovisor trasero para bebés y niños

Seguro que si no estaba convencido, este utensilio le ha parecido de lo más práctico y simple, ya que por solo 6,99 euros lo tiene a la venta online en la página web de Lidl, pero si es de los que le gusta tocar y mirar los productos que va a comprar está de enhorabuena, Lidl lo tendrá físicamente en sus tiendas desde el día 24 de mayo. No pierda la oportunidad.