Este producto es lo último para ir a la playa

Las grandes cadenas de supermercados siempre están a la última para poder ofrecernos los mejores productos , sobre todo cuando son épocas importantes de compras, como lo es en este caso el verano. Siempre están los consumidores que a las puertas de agosto y en plenas vacaciones para muchos, aún no saben qué destino elegirán o si necesitan comprar algo indispensable para esta época estival, ya sea porque no recuerdan si el año anterior lo tiraron o directamente no lo tienen.

Entre los grandes supermercados hay dos que destacan en cuanto a productos para el deporte, el ocio o cualquier hobby . Decathlon, el gran centro francés podríamos decir que es el número uno en cuanto a ventas se refiere para poder practicar cualquier deporte o cualquier afición que tenga, por rara que le parezca. En los últimos tiempos Lidl quiere ir a la zaga, y empieza a poner a la venta muchos productos tecnológicos, o para el ocio y tiempo al aire libre que no tienen nada que envidiar a los que vende el gran gigante francés.

Sombrilla y paravientos , 2 en 1

Este es el caso del producto que detallamos a continuación. La sombrilla normal y corriente que conocemos todos casi ha pasado a la historia, porque las nuevas sombrillas entran pisando fuerte desde hace años. En muchas playas españolas y extranjeras, el viento a veces es tal que no te deja estar descansando debajo de la sombrilla. Hay muchas personas que esto lo tienen más que asimilado, pero hay otro tipo de clientes, como el que tiene niños pequeños o el que veranea en sitios donde el viento es un componente más del verano, al que no le hace ninguna gracia estar tragando arena mientras disfruta de un día de mar y playa.

La sombrilla que también es paravientos es un invento estupendo para este tipo de personas, en un solo producto tiene las dos versiones. Seguro que gracias a este producto las jornadas en la playa no se le hacen tan incómodas.

Sombrilla paravientos 2 en 1 de Decathlon

La sombrilla multifunción de ambas tiendas está concebida para protegerse a la vez del sol y del viento. Además ambos parasoles que se pueden transformar en un semi refugio están compuestos por una tela con factor de protección solar de 50+, lo que quiere decir que como mínimo bloquea el 95% de los rayos UV.

En ambas sombrillas el sistema es casi idéntico, se monta y desmonta fácilmente , tiene unos laterales enrrollables que cuentan con unos bolsillos en el lateral que se rellenan con arena y se utilizan como lastres para cuando usted quiera desplegar el paravientos. Si no , podrá disfrutar de una sombrilla de las normales con su palo de toda la vida clavado en la arena.

Sombrilla paravientos de venta en Lidl

Tanto Decathlon como Lidl venden esta sombrilla que es también paravientos incluyendo una bolsa de transporte y la piqueta correspondiente para poder “plantarla” en la arena, y coger su sitio en la playa que prefiera. El precio es un poco más discordante , puesto que Decathlon vende esta sombrilla de playa con paraviento por 24,99 euros.

Lidl tiene a la venta este producto solo online, aunque normalmente se encuentra agotado a estas alturas de verano, ya se sabe, a veces hay que ser más previsor para encontrar buenos precios. El precio de la sombrilla paravientos de Lidl es de 14,99 euros a lo que tendrá que sumarle los gastos de envío.

Ya está usted preparado para hacer las maletas e irse a la playa ¿o no?