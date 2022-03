¿Cuántos impuestos pagamos por llenar el depósito del coche?

El imparable aumento de los precios del petróleo no da descanso. Tanto es así, que el precio del barril de Brent en el mercado internacional ha pasado de los 19,5 euros del mes de mayo del año 2020, a los 130 euros que hemos podido ver este marzo de 2022,... unos niveles que no se veían desde hace casi una década.

Evidentemente, esta situación ha derivado en un inusitado aumento del precio de los carburantes, tanto de la gasolina como del diésel; que según los datos recogidos por el Boletín Petrolero de la Unión Europea, han alcanzando ya los 1,679 euros por cada litro de gasolina y los 1,581 euros por cada litro de gasóleo. Aunque en algunas estaciones de servicio del territorio nacional ya se ha llegado a superar la barrera psicológica de los 2 euros por cada litro.

Los precios de los combustibles se acercan a los dos euros el litro | Fuente: Jesus G. Feria FOTO: Jesús G. Feria La Razon

Y la situación no parece que vaya a revertirse en el corto-medio plazo. Desde que Rusia puso en marcha su “operación militar especial” en territorio ucraniano, esta escalada de precios se ha intensificado de una forma dramática. Y hoy, cuando no parece que ninguno de los dos bandos vaya a dar su brazo a torcer en las negociaciones de Minsk, no cabe otra actitud que el pesimismo.

Y si a la ecuación también le añadimos un alza histórica de la inflación, que ya amenaza con llegar hasta las 2 cifras; las sanciones económicas a la Federación Rusa, que también tienen mucho impacto en el resto del mundo; y el inusitado aumento en el precio de la electricidad y del gas; podemos concluir que la situación se ha vuelto desesperada e insostenible para muchas empresas y para muchas familias, que cada vez lo tienen más complicado para llegar a final de mes.

Evolución del precio de la luz FOTO: T. Nieto

En esta tesitura, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pidió que se suspendiesen de manera “inmediata y temporal” todos los impuestos que gravan a los carburantes (además del gas y la electricidad), porque estos suponen una parte muy sustancial del precio final que estamos pagando por llenar el deposito de nuestro coche:

¿Qué impuestos gravan a los combustibles?

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos o AOP, el precio de los combustibles en nuestro país se estructura alrededor de tres ejes: en primer lugar, el coste al por mayor de la gasolina y del diésel, que supone alrededor del 30% o el 35% del precio final de venta al público; en segundo lugar, el 15% de lo que pagamos deriva de los costes y de los beneficios de las empresas distribuidoras; y en tercer lugar, en impuestos, que suponen en torno al 50% y el 55% del precio de venta al público.

Tanto la gasolina como el gasóleo se gravan con el Impuesto Especial de Hidrocarburos, que es un impuesto que entró en vigor el 1 de enero del año 2019. Y que consta de un tramo general y de un tramo especial. El tramo general asciende hasta los 400,69 euros por cada 1.000 litros de gasolina y a los 307 euros por cada mil litros de diésel.

A esto hay que sumar también el tramo especial del Impuesto Especial de Hidrocarburos, que asciende hasta los 72 euros por cada 1.000 litros de combustible, tanto para la gasolina como para el diésel. Es decir, que cuando compramos un litro de gasolina, estemos pagando 0,473 euros solamente en el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Y en el caso del diésel, estamos pagando 0,379 euros por este impuesto.

Imagen de archivo de un surtidor de gasolina | Fuente: RawPixel / Chanikarn Thongsu FOTO: RAWPIXEL.COM / CHANIKARN THONGSU RAWPIXEL.COM / CHANIKARN THONGSU

Pero eso no es todo. Después de aplicar el Impuesto Especial a los Hidrocarburos, también debemos añadir el IVA del 21% que aplica para los carburantes. Lo que suponen unos 0,238 euros adicionales por cada litro de gasolina y unos 0,214 para el de diésel.

En resumen, el Gobierno se queda con -más o menos- la mitad de lo que pagamos por el combustible. Y esto supone para las arcas del Estado unos ingresos de alrededor de 21.500 millones de euros al año. Una cifra muy llamativa, sobre todo después de que Irene Montero anunciase el otro día, que el presupuesto destinado a las políticas de Igualdad hasta el año 2025, ascenderá hasta los 20.000 millones de euros.