Los 10 mitos más extendidos de la declaración de la Renta

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2021 comenzó este miércoles, la cuál se extenderá hasta el 30 de junio para que todos los contribuyentes puedan presentar sus declaraciones del IRPF y Patrimonio saldando así sus deudas fiscales en esta cita anual con la Agencia Tributaria.

No obstante, las dudas afloran en los trabajadores cuando les llega el momento de presentar la declaración, induciendo a estos a la creencia de falsos mitos o pensamientos erróneos, que pueden dar lugar a numerosas equivocaciones.

Si haces la renta un año, tendrás que hacerla siempre

Esto es un mito que está muy alejado de la realidad, ya que al presentar la Renta un ejercicio, esto no obliga a hacerlo los siguientes. La obligación de presentar el IRPF no depende de cada ejercicio, ya que como es lógico, las circunstancias económicas no tienen porque ser iguales de un año para otro, pudiendo cambiar.

Si pides el borrador, debes presentar la renta

A pesar de ser uno de los mitos de la renta más extendidos, el obtenerlo no obliga a presentarlo. Esto se debe a que simplemente es un esbozo de cómo Hacienda entiende que puede ser la declaración de IRPF del contribuyente y en el caso de que se cumplan los requisitos para no presentarla y no resulte interesante para el contribuyente, este borrador puede ser ignorado.

Lo que ponga el borrador es lo correcto

Aunque Hacienda proporcione un borrador a los contribuyentes, este siempre deberá revisarse antes de entregarlo, ya que no se debe dar por sentado que los datos que proporciona la Administración son los correctos y puede haber algún error. En este sentido, es necesario revisar este documento y modificarlo en caso de que fuese necesario.

Si Hacienda no lo sabe, mejor callar

Si en la declaración aparece algún dato que no sea correcto, esto quiere decir que Hacienda no lo conoce, por lo que lo mejor es no decir nada. Esto es un error, ya que constituye un fraude y puede tener consecuencias en forma de declaraciones paralelas, sanciones y recargos cuando la Agencia Tributaria detecte este dato en el plazo de cuatro años establecido.

Mejor no hacer la declaración si no estás obligado

Como bien es cierto, no todo el mundo debe realizar la declaración de la renta, no obstante, esto no significa que no se pueda hacer o sea lo más conveniente. Además, el contribuyente puede encontrarse la agradable sorpresa de que, aunque no esté obligado a presentarla, le salga a devolver. Y en el caso de que le salga a pagar, como no está obligado, no será necesario presentarla.

Si has trabajado para más de una empresa, pagarás más

Esta es una creencia muy extendida que está basada en las retenciones de IRPF. El tener dos pagadores no significa que se tenga que aportar una cuantía superior en la declaración de la renta, aunque lo que puede suceder es que si las empresas no han realizado la retención correcta en la nómina, el resultado sea que el contribuyente tenga que pagar.

Si estás en paro, no hay que hacer la renta

Una persona que se encuentre en paro no significa que esté exenta de tributar en la declaración de la renta, ya que para el IRPF, el paro es lo mismo que el salario, ya que ambos son considerados una renta del trabajo. En este sentido, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es considerado como pagador, por lo que el año que una persona se queda en paro, para Hacienda será como si hubiese tenido dos pagadores, y eso afectará a su obligación de declarar.

Si has estado en ERTE, tienes que hacer la declaración

No necesariamente, ya que si una persona ha estado en ERTE lo más probable es que esté obligado a presentar la renta, ya que el SEPE se considera un segundo pagador, lo que reduce el límite para no estar obligado a hacer la declaración de la renta, pasando de 22.000 euros anuales a 14.000, siempre que se haya cobrado más de 1.500 euros del segundo y siguientes pagadores. No obstante, si no se supera el umbral de salario establecido no es obligatorio presentar la declaración.

Si ganas menos de 22.000 euros, no tienes que declarar

A pesar de que es cierto que si ha ganado menos de esa cantidad de un solo pagador no es necesario realizarla, esto no siempre es así. Lo más habitual es tener más de un pagador y haber cobrado más de 1.500 euros del segundo y siguientes pagadores, en cuyo caso el límite se reduce a 14.000. Asimismo, se deben considerar otros ingresos como los rendimientos del capital mobiliario, ganancias y pérdidas patrimoniales superiores a 1.600 euros, o si se ha obtenido más de 1.000 euros de rentas inmobiliarias imputadas, subvenciones, actividades económicas

Los menores no hacen la renta

La edad no es un impedimento a la hora de realizar esta declaración, ya que siempre y cuando sus ingresos lleguen a los mínimos establecidos, estos tendrán que presentarla como si fueran un adulto.

En el caso de que el menor haya obtenido rentas inferiores a los 8.000 euros y se incluye en una declaración conjunta, esas rentas deben incorporarse a la declaración. Mientras ganen menos de esa cantidad, los hijos dan derecho a aplicar el mínimo por descendientes hasta los 25 años, aunque no se haga declaración conjunta. En este siento, si sus ingresos superan los 1.800 euros y realiza la renta por su cuenta, los padres no podrán incluirlo dentro de la unidad familiar ni aplicar el mínimo por descendientes.