Las gafas de sol que tiene Decathlon para senderismo prometen ser el nuevo top ventas también en la ciudad

La cadena francesa Decathlon lleva en nuestro país la friolera de 30 años y algunos nos preguntamos cómo hemos podido vivir antes de este tiempo sin sus tiendas. Hay que reconocer que cualquier producto o utensilio que necesite para cualquier deporte o hobby al aire libre lo puede encontrar allí. Sea lo que sea, incluso las aficiones más raras están presentes en el gigante francés.

Pero si hay una marca propia de Decathlon que se ha hecho un hueco en nuestros corazones ( y en nuestras casas) esa es Quechua. El gran empuje de la marca francesa es que podemos tener a precios que no tienen comparación cualquier producto de ropa, accesorios o utensilios que en cualquier otra tienda no pensaríamos comprar si no vamos a utilizarlo mucho pero que sin embargo en Decathlon podremos comprarlo sin remordimiento.

Gafas de sol para todo

Las gafas de sol que tiene a la venta Decathlon son para montaña y senderismo en principio, pero sus cualidades son tan altas que las querrá utilizar en su día a día. Los ingenieros ópticos de la marca francesa han desarrollado estas gafas de sol para el senderismo ideales para el uso en la montaña. Los cristales anti-UV bloquean el 100% de los rayos nocivos, y la categoría 3 protege del deslumbramiento. Ligeras y con buena sujeción son la protección ideal para poder caminar por la montaña. El caucho en los extremos de las patillas evita el deslizamiento de las gafas para su mayor comodidad. Los cristales de las gafas son de policarbonato de plástico de gran resistencia y tienen 2 años de garantía.

Gafas de sol de montaña y senderismo Adulto Quechua MH140 FOTO: Decathlon

La forma envolvente de estas gafas de sol protege los ojos del viento, las salpicaduras y la intemperie. Para proteger los ojos de un peligro invisible... los rayos UV. Los rayos UV siempre están presentes, en invierno o en verano, con tiempo soleado o incluso nublado, y puede ser nefasto para los ojos y su contorno. Para preservar tu visión, los cristales de las gafas de sol están compuestas de policarbonato mezclado con una materia denominada “anti UV” que te protege de los rayos nocivos del sol (UVA y UVB).

El precio es otro de los irresistibles de estas gafas y cualquiera de sus cinco modelos se pueden adquirir en las tiendas físicas de Decathlon o en su página web solo por 14,99 euros. Seguro que no se arrepentirá de esta compra porque van a ser el producto top de este verano (y también del invierno).