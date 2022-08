Elena Cabrera (Ryanair): “Los sindicatos en huelga sólo buscan sobrevivir, no mejorar las condiciones de los trabajadores”

En los cuarteles generales de Ryanair hay bastante tranquilidad respecto a la huelga de tripulantes de cabina (tcp) de sus bases españolas. Aunque el tema les ocupa, les preocupa en su justa medida según se desprende de lo que comenta Elena Cabrera, directora de comunicación de la compañía para España y Portugal. Su máximo interés en este momento está en que su operativa funcione de forma correcta en una temporada clave como la estival y, en este sentido, Cabrera afirma que entiende “el impacto que tiene en los medios la huelga. Pero a día de hoy, cuando la gente va al aeropuerto, sus vuelos salen y llegan a su destino”. Y ello se debe a que, según asegura en una conversación con LA RAZÓN, “la huelga prácticamente no se está secundando a día de hoy”.

Cabrera asegura que los sindicatos convocantes de las movilizaciones, USO y Sitcpla, cuentan cada día con menos apoyo dentro de la compañía, motivo por el que las protestas “prácticamente tienen un seguimiento 0″. Los retrasos que se están produciendo, añade, son consecuencia de los problemas de control aéreo y falta de capacidad que hay ahora mismo en los aeropuertos europeos. “Eso está haciendo que la operativa se esté viendo afectada por causas ajenas a la compañía. No por las huelgas”, a pesar de que los sindicatos “se apropien de esos retrasos”, insiste la portavoz de la aerolínea. Ryanair también rechaza la acusación de los sindicatos de haber hinchado los vuelos contemplados como servicios mínimos para diluir los efectos de la huelga. Según Cabrera, “hemos seguido al pie de la letra el porcentaje que nos ha dado el Gobierno de servicios mínimos”.

El único problema que ha existido con estos vuelos, dice Cabrera, es la negativa de algunos trabajadores a personarse en su puesto de trabajo cuando fueron requeridos, lo que ha motivado el despido de 11 de ellos de forma justificada para la compañía. “Lo que ha pasado es que algunos trabajadores se han negado a operar vuelos protegidos. No tiene nada que ver con la huelga. Son personas que se niegan a presentarse en su puesto de trabajo un día. Y la compañía tiene todo el derecho de tomar las consideraciones que considere que hay que hacer”, explica. “Ryanair apoya el derecho a la huelga y no hay ningún tipo de represalia”, asegura.

Supervivencia

Para Ryanair, lo que los sindicatos tratan únicamente de hacer es “salir en los medios porque la huelga no está siendo secundada. El objetivo de USO y Sitcpla no es mejorar el bienestar de los trabajadores, que ya está hecho, sino sobrevivir”. Cabrera asegura en este sentido que las reivindicaciones que les han presentado no tienen razón de ser, sobre todo después del acuerdo que rubricaron en mayo con Comisiones Obreras, que, asegura, ha servido para subir de media un 16% los salarios, que defienden están en la media de los del sector. “Lo que no pueden hacer es pedirnos un aumento salarial del 167%”. Eso o nada es lo que, según la portavoz de Ryanair, plantearon estos sindicatos al arrancar las negociaciones.

La aerolínea irlandesa asegura que, a pesar de que llevan cuatro años negociando con USO y Sitcpla, han sido incapaces de alcanzar un acuerdo debido a lo que consideran una actitud intransigente. “Entiendo un acuerdo como algo en que ambas partes ceden, llegando a un punto intermedio. Pero con estos sindicatos no nos ha pasado. Ha sido imposible llegar a ningún tipo de acuerdo en ningún momento”, asegura Cabrera. Por eso, añade, “no nos sentamos a negociar. Porque ha sido imposible durante cuatro años y se han ido a la huelga en medio de las negociaciones cuando intentábamos de buena fe llegar a un acuerdo”.

Desde Ryanair no entiende cómo ha sido imposible llegar a ningún entendimiento con estos sindicatos en cuatro años y sí a un acuerdo en apenas seis semanas con CC OO, a la que consideran ya interlocutor legítimo con el que negociar. “Están [USO y Sitcpla] perdiendo cada vez más representatividad y para nosotros ya no tienen la voz para hablar con nosotros”, afirma Cabrera, que añade de hecho que esperan firmar con Comisiones un convenio colectivo en otoño de 2023. No obstante, la portavoz de Ryanair deja la puerta abierta a que el resto de sindicatos se sumen a las conversaciones “si vienen de buena fe y abiertos a negociar”.