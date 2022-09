El euribor supera el 2% diario y enfila las hipotecas hacia un encarecimiento anual de 2.574 euros

No hay cota que se le resista al euribor. Como un escalador superando etapas alpinas en el Tour de Francia, el indicador al que están referenciadas la mayoría de préstamos hipotecarios a tipo variable en España va superando cimas con inusitada facilidad. Hoy, ha escalado por encima del 2% (2,015%), situando la media diaria del mes en el 1,910%, muy por encima del 1,2% con el que cerró el mes de agosto.

El euribor sigue sin cadena ya no sólo por las dos subidas de tipos que ha aprobado el Banco Central Europeo (BCE) para frenar la inflación sino por las que están por venir, que parece va ya adelantando. Ayer, en el comunicado en el que anunció la subida del precio oficial del dinero en 75 puntos básicos, el eurobanco aseguró que “espera volver a subir los tipos de interés, porque la inflación sigue siendo excesivamente elevada y es probable que se mantenga por encima del objetivo durante un período prolongado”. Un anuncio que es pura gasolina para el euribor.

Al ritmo actual, lo previsible es que el euribor supere el 2% de media cuando cierre el mes. Un nivel que encarecerá bastante las cuotas mensuales de las hipotecas. Con los niveles actuales, una hipoteca de 100.000 euros se encarecería en 84 euros al mes o en 1.000 euros al año. Una más abultada, de 180.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% y revisión anual, pasará de pagar una cuota de 639 euros a pagar una de 853,5 euros, 214 euros más cada mes, lo que equivale a 2.574 euros más al año. En el caso de que la revisión sea semestral, el incremento sería de 194 euros más cada mes (2,331 euros más al año).

¿Dónde está el techo?

Más que si subirá o no, cuestión que parece descartada, la pregunta ahora es saber hasta dónde subirá el euribor. Los más conservadores, como Asufin, aseguran que cerrará el año en el entorno del 2,2% para superar la barrera del 3% el año próximo. No obstante, los analistas de HelpMyCash dan por hecho que escalará este año al menos hasta el 2,5% sin descartar incluso que alcance el 3%.

A pesar de los pronunciado de los incrementos que está experimentando el euribor en los últimos meses y de los que parece quedan por venir, Adicae cree que la subida de tipos de interés anunciada ayer por el BCE no debería generar problemas de pago de la cuota para “la inmensa mayoría de las hipotecas”, ya que un aumento de “35, 50 o incluso 75 euros en la cuota no debería causar impagos”. No obstante, también advierte de que las hipotecas más susceptibles de afrontar algunas dificultades serían aquellas más antiguas, de hace 10, 15 o 20 años, contratadas incluso con tipos negativos en los últimos seis años y que, en principio, “deben tener un muy limitado capital pendiente de amortizar”.