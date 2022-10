Aldi tiene el producto perfecto para una escapada de fin de semana

Una vez acabada la época de las vacaciones estivales y nada más entrar en otoño ya estamos pensando en las escapadas que podremos hacer en cuanto haya un día de fiesta o un puente. Y es que cada vez son más los que deciden coger el coche o “tunear” una furgoneta y dormir sin necesidad de reservar un lugar para hospedarse. Ir a la aventura tiene muchas ventajas y sobre todas ellas la que pesa más es la de ahorrar dinero. Pero para ello tenemos que adaptar nuestro vehículo para ello, pero normalmente el precio es elevado si lo queremos hacer en algún sitio específico.

Si es usted una de esas personas que aprovechan el coche para todo y no podría vivir sin él, y además le gusta escaparse de vez en cuando, no puede dejar de buscar este producto en las tiendas físicas del supermercado Aldi porque es un auténtico chollo, y ya sabe que este tipo de productos no dura mucho en los establecimientos.

Cama hinchable para coche

Si alguna vez le han dado ganas de irse a dormir la siesta al coche, o ha tenido algún percance en la carretera y hubiera dado lo que fuera por poder “echarse un rato” , seguro que este producto es lo que necesita. La cama hinchable para coche de Aldi es el gadget perfecto. Este producto que se pone a la venta próximamente en las tiendas físicas del supermercado de origen germano incluye un colchón hinchable, un nivelador para la zona de los pies , una bomba eléctrica que además viene con una conexión para enchufe de encendedor, con lo que no tendrá problemas para poder inflar el colchón y ninguno de sus accesorios.

Cama hinchable para coche FOTO: Aldi

Esta cama hinchable además incluye 2 almohadas hinchables y 3 boquillas para poder inflar los diferentes productos. Si alguna vez ha pensado en llevarse el típico colchón hinchable que tenemos en casa para irnos de vacaciones a algún lado, o simplemente cree que los campings están sobrevalorados, este es su producto, puesto que por menos de 25 euros tendrá un lugar donde dormir cómodamente y todo ello sin salir de su propio vehículo.

Además esta cama hinchable para dos está disponible en dos colores diferentes, podrá elegir entre gris o azul.