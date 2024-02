Aerolíneas "low cost": estas son las más seguras para viajar en 2024

Viajar y disfrutar de unos días de descanso es algo que muchos ansían para poder desconectar de la frenética realidad y descubrir nuevos lugares, culturas o gastronomía. Para ello, el avión es uno de los transportes más rápidos del planeta, y es que, estos gigantes alados permiten a sus viajeros llegar a destinos a cientos o miles de kilómetros en apenas unas horas, convirtiéndose en el medio de transporte favorito de millones de personas. No obstante, volar en avión a veces no está al alcance de todos los bolsillos, ya que el año pasado el precio de los vuelos fue un 36% más caro que en 2022. Es por ello, que a muchos no les queda más remedio que viajar en aerolíneas "low cost" o de bajo coste, dado que estas compañías permiten a mucha más gente conocer puntos alejados de sus lugares de residencia a un precio más asequible.

Al volar con una aerolínea "low cost", a muchos viajeros les surge la duda de si es seguro o no. Por tanto, desde el portal de reclamaciones reclamador.es han buscado información en el portal Airlinesrating sobre cuáles son las aerolíneas de bajo coste más seguras para viajar en 2024.

Jetstar

Jetstar es una aerolínea "low cost" de Australia que realiza, principalmente, trayectos internos, aunque también tiene conexiones internacionales desde Melbourne con países como China o Tailandia. "Al tratarse de una aerolínea sin sede en España o en la Unión Europea, si vas a contratar un vuelo con esta compañía y sufres un retraso o una cancelación de vuelo, te recordamos que no te podremos ayudar a reclamar", explican desde el portal de reclamaciones.

easyJet

Esta compañía ocupa el segundo puesto en el ranking de aerolíneas "low cost" más seguras para viajar este año y esta opera en España, conectando puntos del Reino Unido con la Costa del Sol, Madrid y Barcelona. Pese a ello, la "low cost" inglesa también se sitúa en la sexta posición de compañías aéreas más reclamadas, principalmente por grandes retrasos y cancelaciones.

Ryanair

Ryanair es una de las aerolíneas que más pasajeros transporta al año en Europa debido a sus políticas de precios "muy reducidos" y es la tercera "low cost" más segura para viajar en 2024. El portal de reclamaciones asevera que "si por su seguridad, sus precios, sus rutas o sus horarios, os decantáis por Ryanair para viajar este año, también debéis tener en cuenta que, según nuestros datos, esta compañía irlandesa fue la segunda más reclamada en todo 2023, generando el 20% de las reclamaciones a aerolíneas".

Además de estas tres aerolíneas, estas son las otras compañías de bajo coste más seguras para viajar este año: Wizz Air, Norwegian, Frontier, Vueling, Vietjet, Southwest, Volaris, flydubai, AirAsia Group, Cebu Pacific, Sun Country, Spirit, Westjet, JetBlue, Air Arabia, Indigo y Eurowings. Para la realización de este ranking se han tenido en cuenta factores como accidentes en los últimos cinco años, auditorias que han realizado o, por ejemplo, la edad media de su flota de aeronaves.