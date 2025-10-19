Arrancan este domingo los viajes de la nueva temporada del Imserso: tarifa plana de 50 euros, mascotas incluidas y otras novedades

El otoño arranca con maletas llenas de ilusión para miles de jubilados. Este domingo, 19 de octubre, despega la nueva temporada del programa de turismo del Imserso 2025-2026, con 879.213 plazas disponibles y novedades tan esperadas como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y la posibilidad de viajar con mascotas.

Este año, en el 40 aniversario del programa de viajes del Imserso, se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada.

El Imserso reservará 7.447 plazas de las 879.213 totales para personas que perciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de invalidez o de jubilación de la Seguridad Social. Por primera vez, estas personas pagarán una cantidad fija de 50 euros por su viaje, sin importar el destino, siendo el Imserso el que asuma el coste restante del viaje.

La nueva licitación también incluye que las empresas adjudicatarias deben comprometerse a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas, distribuyendo el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña de viajes. Asimismo, se indica que los viajes en periodo de temporada alta tendrán un coste de 100 euros más que el mismo viaje en periodo de temporada baja.

El programa de viajes de este año ofrece precios que oscilan entre los 132,91 euros, la opción más barata correspondiente a las escapadas de 4 días (3 noches) a capitales de provincia en temporada baja, y los 564,72 euros, la más cara, para una estancia de 10 días (9 noches) en las Islas Canarias con transporte en temporada alta. En este enlace puedes consultar la lista de precios para la temporada 2025-2026, que recoge subidas de entre un 18% y un 47% respecto a la anterior.

Otra de las novedades de la nueva licitación es que el Imserso permitirá, por primera vez, que los usuarios puedan viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular. En este caso, se reservarán plazas para adquirir un viaje en compañía de mascotas, acorde a la normativa, y poder así mantener sus cuidados. En concreto, el licitador debe reservar un 2% de las plazas en los lotes 1 y 2 para usuarios con mascotas de hasta 10 kg, incluyendo el trasportín.