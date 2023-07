Así es volar en la mejor clase business del mundo

Asientos estrechos, largas esperas o no encontrar una buena postura para descansar son algunas de las experiencias que muchos viajeros tienen que vivir al meterse en un avión en clase turista, haciendo que los vuelos parezcan más largos de lo que realmente son. No obstante, esta perspectiva puede cambiar completamente si se decide viajar desde las alturas en business. Un espacio amplio y privado, un diseño cuidado y una carta con los mejores sabores es lo que se puede vivir al adentrarse en la mejor clase business del mundo. Pero, ¿cuál es? Este es un reconocimiento que la aerolínea Qatar Airways se ha llevado en 2023 por décima vez en los premios otorgados por Skytrax, conocidos como “los Oscar” de la aviación. "Si el lujo y la excelencia en el servicio caracterizan la experiencia de volar con Qatar Airways, hacerlo en su Clase Business no podía ser distinto", explican desde la propia aerolínea.

Nada más entrar por las puertas del avión, los pasajeros pueden ver la Qsuite, un espacio con un asiento patentando por la propia aerolínea único en su clase ycon paneles de privacidad, creando así una habitación propia dentro del avión, siendo la primera de este tipo. "Aquellos que viajan acompañados, pueden unir su asiento para formar distintas configuraciones de habitación, tanto doble como incluso un cubículo de cuatro, ideal para poder charlar o incluso trabajar. Un mundo propio de comodidad a diez mil metros de altura", explica la aerolínea.

Además, para poder disfrutar de esta zona privada, aquellos que decidan viajar en la Qsuite tendrán a su disposición camas "completamente planas" e incuso cambas dobles en las cuales podrán descansar con pijama y zapatillas de The White Company incluidos, para sentirse así como en casa. Los pasajeros también recibirán un kit de cortesía de la marca de perfumería francesa Dyptique con productos para el cuidado del cuerpo y la cara para utilizar antes o después de un sueño reparador "entre las nubes".

La clase business de esta aerolínea también hace las funciones de un restaurante de lujo, ya que ofertan, durante cualquier momento del vuelo, un menú a la carta para degustar platos diseñados por los mejores chefs internacionales. Estos menús ofrecen varias opciones para diferentes necesidades dietéticas, siendo marinados por una exclusiva selección de vinos y bebidas.

Sala VIP Business

Pero esta excelencia no termina en las nubes, sino que continuará en el Aeropuerto Internacional de Hamad (HIA) en Doha y su reconocida Sala VIP Business Al Mourjan, premiada como la mejor del mundo. "Restaurante buffet o a la carta, diferentes salas para descansar e incluso duchas y aseos, una escala en el aeropuerto nunca había sido tan cómoda", señala Qatar Airways.