La Autoridad Fiscal denuncia que la senda de déficit de Montero "no se ajusta a la ley"

Apenas unas horas después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentara su plan de reequilibrio presupuestario tras aprobarlo el Consejo de Ministros, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha cargado contra la propuesta porque "no se ajusta a la ley de estabilidad", porque "no recoge el cuadro macroeconómico" y porque tampoco tiene "medidas adicionales que sustenten la reducción del déficit hasta 2026".

El texto critica con dureza la senda de déficit pretendida por el Gobierno, que el organismo garante de la viabilidad de las cuentas públicas considera que no aporta "información y previsiones de ingresos y gastos", ni tampoco "medidas a adoptar para cumplir con las metas" ni los supuestos en los que se basan. "El documento no explicita si la senda de reducción del déficit cumple con los requisitos del futuro marco europeo de reglas fiscales y no aclara si el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 y la actualización del Plan Presupuestario alterarán las previsiones".

Reprocha también que el supuesto cuadro macroeconómico sobre el que se asienta la senda fiscal "no tiene medidas adicionales que sustenten la reducción del déficit hasta 2026", ya que las medidas conocidas se limitan a "las recogidas en el Plan Presupuestario para 2024", con alguna "mínima excepción". Tampoco aclara si el proyecto final de Presupuestos Generales alterará sus previsiones y advierte de que este plan de reequilibrio "se verá superado por el plan estructural fiscal a medio plazo, que las autoridades españolas deberán elaborar en primavera como resultado de la reforma del marco fiscal europeo". Este nuevo marco "determinará previsiblemente una senda más exigente", que obligará a "reformular la senda prevista en el Plan de Reequilibrio". La Airef apunta que "habrá que ampliar su horizonte temporal al menos hasta 2028" y actualizar su valoración "cuando se conozca su contenido". Por ello, recomienda el diseño de una estrategia fiscal a medio plazo exigente y acorde a las nuevas reglas fiscales "para afrontar la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas" y que se inicien los trabajos para la "reforma del marco fiscal nacional".

El informe incide en que el artículo 22 de la ley de Estabilidad indica que el Plan de Reequilibrio, a diferencia de otros documentos presupuestarios, "no tiene un alcance global para el conjunto de las Administraciones Públicas", sino que debe estar dirigido a la administración concreta que ha incurrido en las circunstancias excepcionales. Asimismo, critica que lo presentado por Montero no contiene ni los planes económico-financieros ni "previsiones tendenciales de ingresos y gastos", ni siquiera "la descripción y calendario de las medidas a adoptar para cumplir con los objetivos", ni las "previsiones de las variables económicas y fiscales", ni un análisis de sensibilidad. Además, reclama al Gobierno "información adicional en materia de objetivos de estabilidad y deuda".

También recrimina al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no se recoja "explícitamente" el cuadro macroeconómico, por lo que ha tenido que hacer una interpretación implícita" del Plan Presupuestario para 2024 y de la Actualización del Programa de Estabilidad para 2025 y 2026. Así, la institución sólo puede basarse en su propio informe de previsión del pasado octubre, que marcaba un crecimiento real del PIB del 1,7% en 2024, frente al 2% estimado por el Gobierno en el Plan Presupuestario para ese mismo año. Para 2025 y 2026, las discrepancias son menores, ya que estima un avance del PIB real del 1,8% y del 1,6%, respectivamente, en esos años, similar al 1,8% y el 1,7% de la Actualización del Programa de Estabilidad.

Según sus estimaciones, el ajuste de deuda necesario para cumplir con el nuevo marco sería de 0,64 puntos del PIB al año durante el periodo 2025-2028 que, en términos de déficit y asumiendo las previsiones de ingresos, supondría alcanzar un déficit del 2% del PIB en 2026 y 0,8% en 2028, frente al déficit del 2,5% del PIB en 2026 planteado en el Plan de Reequilibrio. Por eso, reitera que el Gobierno no ha preparado "medidas que sustenten la reducción del déficit hasta 2026". En materia de deuda, la Airef ya consideró factible la proyección decreciente de deuda incluida en la Actualización del Programa de Estabilidad y el Plan Presupuestario, si bien advirtió que, tras su estabilización a medio plazo, "retomaría una senda creciente en ausencia de medidas adicionales".

En este contexto, la Airef recomienda al Ministerio de Hacienda que inicie cuanto antes los trabajos para elaborar una estrategia fiscal de medio plazo "realista y creíble que permita situar la senda de deuda en una trayectoria descendente" y también "la reforma del marco fiscal nacional". En ambos casos, añade, "se debe contar con la participación de todas las Administraciones Públicas y de los agentes sociales y políticos implicados" porque, según defiende, la implementación de la política fiscal a corto, medio y largo plazo "va a requerir forjar amplios acuerdos a nivel político e institucional de manera transversal a todos los niveles de la Administración".