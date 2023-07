Las cenizas del "sanchismo": un país dopado y endeudado

El Gobierno más caro de la historia, el que más ha castigado a la clase media y a los empresarios, y el que más ha disparado la deuda pública, en 370.000 millones de euros, deja unas cifras más que discretas con récord de desempleo en la UE y la OCDE, varias generaciones condenadas de antemano a pagar unos impuestos desorbitados para hacer frente a unos gastos del Estado que Sánchez ha dopado hasta reventar, y un empobrecimiento generalizado.

Crecimiento: a la cola de la UE

El PIB per cápita, que es el indicador tradicional para medir la riqueza de los habitantes de un país, muestra una caída entre 2019 y 2022 en términos nominales de un 2,6%, mientras que en la eurozona aumentó un 1,7%. La variación del PIB per cápita en términos reales cayó un 6,6%, la mayor caída de la UE, a la que sólo se acerca Eslovaquia, según el informe de Freemarket Corporate Intelligence «Balance económico 2019–2022». La contracción de la pandemia, con una caída del PIB del 11% en 2020, ha lastrado a la economía hasta hace poco más que un par de meses. De hecho, según los datos en tiempo real de la AIReF, España no recuperó su nivel de PIB previo a la pandemia hasta el pasado abril, 40 meses después del estallido de la crisis. España ha estado en la cola de la UE en la recuperación, según estos datos. Por su parte, Eurostat sitúa a España como penúltima, sólo superada por la República Checa, y aún sin recuperarse del todo a cierre del primer trimestre de 2023, dos décimas por debajo de 2019.

Deuda: 200 millones al día

Los últimos datos del Banco de España revelaban esta semana que desde que gobierna Pedro Sánchez la deuda se ha disparado en casi 370.000 millones sólo entre la Administración Central y la Seguridad Social (333.000 millones en el conjunto del Estado a mayo). La deuda sube a razón de 200 millones de euros al día y está en los 1,54 billones (113% del PIB), con los intereses creciendo. Sánchez lo imputa todo a los costes del «escudo social» frente a la pandemia –engordados con unos confinamientos declarados inconstitucionales en 2021–, pero lo cierto desde que Sánchez pisó La Moncloa en julio de 2018 y el cierre de 2019, el endeudamiento se aceleró en 57.0000 millones. Y entre el comienzo de 2022, ya sin pandemia, y el pasado mayo, lo hizo en casi 115.000 millones más. Además, contando todos los pasivos de las administraciones, la deuda se elevaría a casi dos billones de euros (el 140% del PIB).A esto hay que sumar el coste en intereses de la deuda en un contexto de creciente subida del crédito. España pagó en 2020 su mínimo de intereses por deuda soberana (25.237 millones). Un año después, el coste fue de 26.805 millones de euros en intereses y en 2022 se abonaron 31.600 millones y en 2023 la previsión es que el coste aumente en 5.500 millones. España ya paga 5 millones de euros a la hora en intereses y subiendo.

Desempleo: líderes de la UE

Pese al maquillaje de los fijos-discontinuos introducida por la reforma laboral, trabajadores que no computan como parados aunque estén cobrando el paro en sus periodos de inactividad, España cierra el primer trimestre de 2023 con la mayor tasa de paro de toda la OCDE y lleva un año entero liderando la de la UE. El supuesto récord de más de 20,8 millones de afiliados es más que cuestionable, ya que se trabajan muchas menos horas que en 2019 y, además, la duración media de los contratos se ha reducido de 60 a 42 días. España tiene más de 3,83 millones de desempleados apuntados en las oficinas del SEPE, un desempleo efectivo real del 14,7%, pese a ser el país que más ha aumentado la contratación pública de los países comparables de la eurozona. De hecho, el 55% del empleo creado desde la pandemia es en el sector público. El subempleo supera el 20%, como constata Eurostat, con récord europeo de paro juvenil. En el primer trimestre de 2008, las horas efectivas semanales trabajadas por todos los ocupados, según el INE, se situaban en 685.818,7 para 20,6 millones de afiliados. En el primer trimestre de 2023 se sitúan en 660.656,1 para 20,4 millones de afiliados. Las horas trabajadas por todos los ocupados –miles de horas, ajustado por estacionalidad y calendario, según el INE–, se situaban en 8.554.874 en el primer trimestre de 2019 y ahora, en el primer trimestre de 2023, son 8.476.990. La realidad es que, al cierre de 2022, la tasa de paro española está más lejos de converger con la media de la UE y la eurozona que en 2019.

Impuestos: hogares exprimidos

Desde que gobierna Sánchez, en España hay 15,4 millones de personas que cobran del Estado, casi medio millón más que a cierre de 2018. Para afrontar estos costes, además del endeudamiento, España ha vivido el mayor aumento de presión fiscal a los ciudadanos de toda la UE, un 21%. También los empresarios han sufrido el asedio fiscal, en medio de una campaña de descrédito inaudita que ha rozado el acoso a la banca, grandes supermercados y las eléctricas, entre otras compañías. Los impuestos por costes laborales han aumentado un 45%. Si se tiene en cuenta la no deflactación de los mismos con la inflación, los impuestos han subido diez veces más que en la media de la UE. El tipo efectivo medio que pagaron los contribuyentes en el impuesto de la renta marcó el año pasado un récord del 14,1%.

Respecto a los precios, la inflación acumulada en el periodo 2019-2023 se sitúa en un 14,8% con los alimentos subiendo un 40% y el IPC ha subido en cuatro de los seis meses de 2023. Los hogares españoles son los que más poder adquisitivo han perdido de toda la OCDE, 31.000 millones (Funcas)

Pensiones: reforma inútil

La reforma del ministro Escrivá ha corrido pareja a de su compañera de parcela Díaz, más cosmética que efectiva a tenor de las críticas de la AIReF y del Banco de España, entre otras instituciones que la consideran contraproducente. La deuda de las Administraciones de la Seguridad Social supera ampliamente los 100.000 millones. En concreto, 106.169 millones, según los últimos datos. En 2018, apenas era de 35.000 millones. Los préstamos de Estado para tapar el desequilibrio de ingresos están detrás de este incremento mientras Escrivá saca pecho porque asegura que en dos décadas habrá rellenado con 120.000 millones la hucha de las pensiones a razón de 5.000 millones de media al año por su mecanismo de equidad intergeneracional, que pagarán trabajadores y empresarios. Se rellenará una hucha no con lo que sobra sino desde un agujero anual del sistema de 35.000 millones.

Vivienda: sin solución

Sánchez ha hecho de la vivienda uno de los ejes de su acción política. Pero el resultado de sus esfuerzos a buen seguro que no ha sido el esperado. Aunque el Gobierno puede lucir entre sus logros la aprobación de la Ley de Vivienda que tanto ansiaba, presentada por Bildu, lo cierto es que el acceso a la vivienda sigue siendo una quimera para jóvenes y colectivos más desfavorecidos. Ni la norma ni medidas como las sucesivas intervenciones de precios del alquiler han ayudado a mejorar la situación. El alquiler está en máximos y muchos españoles no tienen un sueldo que les permita ahorrar para comprar.