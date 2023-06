Coger vacaciones ilimitadas, el sueño de EEUU que ya se empieza a practicar en España

Llega el verano y con él, los empleados de las empresas cogen los días de vacaciones a los que tienen derecho. La gran mayoría eligen julio o agosto, mientras otros aguardan hasta septiembre. Así, los hay quienes escogen un mes entero o los que prefieren dividir sus descansos en semanas o quincenas. A muchas personas, en sí, les gustaría coger "vacaciones ilimitadas" y estar los muchos más días sin trabajar. Es decir, elegir los días libres que se quieran y cuando se quiera. Un deseo que ya se ve en algunas compañías de Estados Unidos y que, en España, se ha planteado o ejecutado.

La premisa de este beneficio es tan sencilla como chocante, y es que el empleado no tiene un número de días fijos de vacaciones pagadas asignados, pues puede cogerse días libres cuando quiera, con la única limitación de que debe coordinarse con el resto de trabajadores de su equipo o de la empresa para asegurar que el negocio siga adelante.

¿Puedo coger vacaciones ilimitadas? En estas empresas lo permiten

En 2022, la firma de banca de inversión Goldman Sachs dio un paso llamativo en el que otorgaba vacaciones pagadas ilimitadas a su personal de rango superior, ya así, podrían “tomar tiempo libre cuando sea necesario sin un derecho fijo de días de vacaciones”. La empresa, además, afirmó que todos los trabajadores tenían que tomarse un mínimo de quince días libres de vacaciones cada año. Una práctica que se está frecuentando, sobre todo en el sector tecnológico. Según datos del portal de empleo Indeed, además, entre 2015 y 2019 el número de ofertas con este beneficio aumentó un 178%.

A primera vista, parece una iniciativa positiva, pues el tiempo libre pagado ilimitado podría permitir una mejora en la salud mental y equilibrio entre el trabajo y la vida de los trabajadores, sobre todo aquellos que tengan más exceso de trabajo. Así, el personal podría ser más feliz y productivo. Aunque la idea cuenta con varias advertencias importantes. En primer lugar, relacionado con el resto de compañeros, los trabajadores terminan tomándose menos vacaciones por la presión de su grupo de trabajo, superiores o por la búsqueda de un ambiente laboral aceptable. Y luego, que no muchas empresas lo ven como un gran beneficio, sino como un hándicap, ya que provocaría que durante varios días tuvieran menos mano de obra y, por ende, el trabajo se acumule a los empleados que trabajen ese día o directamente no pueda salir lo previsto por falta de gente.

Algunas de las empresas que ofrecieron esto, además de la ya mencionada Goldman Sachs, fueron Uber o Netflix, ambas en Estados Unidos. También en el país norteamericano otras como Glassdoor, Dropbox o Hubspot. En España, por otra parte, lo hizo en primer lugar Good Rebels, y le siguieron Xceed o Cyberclick. También BMAT Music Innovation, a la que se le otorgó el Premio Barcelona a la empresa innovadora en organización y usos del tiempo. Y es que esta ofrece teletrabajo y jornadas sin horarios, además de las vacaciones ilimitadas. En este ejemplo, se comenzó a hacer como algo natural y se demostró que la empresa fue creciendo cada año más.

¿Es una buena idea tener vacaciones sin límite de día? ¿Es legal en España?

No obstante, también se debe tener en cuenta la regulación de cada país. EEUU es el único país de la OCDE que no contempla un periodo mínimo de vacaciones pagadas y obligatorias, mientras que en España, el Estatuto de los Trabajadores establece, en su artículo 38, que si bien “el periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituibles por compensación económica, será pactado en el convenio colectivo o contrato individual, en ningún caso la duración será inferior a los 30 días naturales” o, lo que es lo mismo, 22 días laborales. Así, en España, las ventajas no son iguales a las de Estados Unidos, mientras en nuestro país, a día de hoy, se contemplan otros refuerzos como el teletrabajo indefinido o la semana laboral de cuatro días.