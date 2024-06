Díaz admite lo evidente: "España no va como un cohete"

"No es verdad, no va como un cohete. Cuando el salario mediano en España es de 1.545 euros al mes, no va como un cohete. Cuando tenemos un montón de personas que tienen dificultades para realizar la cesta de la compra, no va como un cohete", ha dicho hoy la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en La Sexta.

La ministra de Trabajo reconocía así lo evidente y lo hacía en contra del mantra del sector socialista del Gobierno, que no se cansa de repetir el renovado mantra del "España va bien" añadiéndole en este caso propulsión.

Díaz ha subrayado se ha mostrado en contra de utilizar ese tipo de eslóganes, a los que ha tildado de "frases que lo persiguen a uno" en referencia a la expresión de que la economía "iba sobre ruedas" que utilizó en su día la exministra del PP Fátima Báñez.

"No soy partidaria de realizar ese tipo de afirmaciones. Cuando la gente no puede pagar el alquiler en España, cuando la vivienda en España hoy es un factor de caer en la pobreza, no podemos hacer ese tipo de expresiones", ha reiterado.

La líder de Sumar se ha referido a este asunto al adelantar que los datos de paro que se publicarán mañana serán positivos, pese a lo cual la cifra de desempleados es "muy importante".

Ante esta cifra de paro y los salarios que se pagan en España, Díaz ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afirme que la economía "va como un cohete", una expresión "inadecuada" dadas las circunstancias.