España recibió en los cuatro primeros meses de 2025 frutas y verduras marroquíes por valor de 729 millones de dólares

Marruecos ha confirmado su ascenso en el mercado español de productos frescos. Entre enero y abril de 2025, exportó frutas y hortalizas a España por valor de 729 millones de dólares (672 millones de euros), un 28 % más que el año anterior.

Medios del país vecino aseguran que "España depende ahora de Marruecos para el 33% de sus suministros, un cambio que refleja la creciente importancia de la agricultura magrebírroquí".

Los arándanos lideran el mercado con 187 millones de dólares (172,2 millones de euros), un fuerte aumento, seguidos de las frambuesas (145 millones de dólares, +26%) y, sobre todo, los tomates, que se dispararon hasta los 69 millones de dólares (+63%).

"Este repunte contrasta con la situación de España: sus exportaciones de tomate a la UE han caído un 25% en diez años, mientras que las importaciones marroquíes desde esta última han aumentado un 269%, hasta superar las 66.000 toneladas en 2024", aseguran.