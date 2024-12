Estas son las novedades laborales que llegarán en 2025 y que repercutirán directamente en tu puesto de trabajo

El próximo año de 2025 viene cargado de varios cambios que afectarán a los trabajadores de manera positivo. El Ministerio de Trabajo, en su afán por proteger los derechos de los trabajadores, incluirá una serie de cambios que beneficiaran a los empleados.

Los tres pilares en los que se sustenta el nuevo proyecto de ley que se espera sea aprobado son la reducción de la jornada laboral, las modificaciones en el registro horario y la desconexión digital. Son tres medidas que vienen de la mano y que vienen siendo noticia en los últimos meses ante el deseo de la ministra Yolanda Díaz para llegar a acuerdos.

El objetivo de esta nueva norma que presumiblemente entrará en vigor en 2025 es asegurar mediante una adecuada regulación de la limitación y organización del tiempo de trabajo, "la salud, la conciliación y en general la dignidad y el libre desarrollo de los trabajadores".

Reducción de la jornada laboral

Tras varios meses de negociaciones, la patronal, conformada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Cepyme, han abandonado la mesa de negociación al no llegar a ningún entendimiento junto con sindicatos y Gobierno. Por ello, el Ministerio de Trabajo va a acordar junto con UGT y CC.OO las condiciones para cerrar una norma que Yolanda Díaz espera aplicar en 2025.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de esta semana, la ministra ha asegurado que una vez se llegue a un acuerdo con los sindicatos, comenzará la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados. "El 31 de diciembre todos los asalariados verán recortada su jornada a 37,5 horas semanales", destacaba la ministra.

Una reducción de jornada que no convence a la Inspección de Trabajo, que asegura que será imposible de aplicar si no se refuerza la medida a nivel operativo y de recursos. Según la presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Ana Ercoreca, la Inspección sufre una "alarmante disminución de efectivos", que además están peor remunerados que otros cuerpos, lo que provoca "la fuga a otros organismos" y que no haya suficientes candidatos para cubrir las plazas "porque las condiciones no son atractivas".

Registro de jornada

Respecto al registro de jornada, Trabajo pretende establecer una serie de modificaciones que permitan tener un control más exhaustivo de las horas realizadas por los trabajadores, sus descansos y la realización de horas extras.

Estas modificaciones son las siguientes:

El registro diario de entrada y salida del trabajo se efectuará por medios digitales y no en papel como se hacía en algunas empresas hasta ahora

Los registros los deberán realizar los propios trabajadores, de manera que la empresa no pueda condicionar nada

Acceso en tiempo real por parte de la inspección de Trabajo

Cada trabajador tendrá su propia identificación para acceder al registro y, para ello, se implantarán sistemas de identificación biométricos.

Desconexión digital

El derecho a la desconexión digital es un derecho que tienen todos los españoles. Se recoge en el artículo 18 de la Constitución Española, limitando el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanosy el pleno ejercicio de sus derechos.

Yolanda Díaz ha insistido mucho en esta desconexión digital de los trabajadores, asegurando que se trata de un derecho que permite a los empleados no tener que responder a los mensajes que pueda recibir por parte de la empresa fuera del horario laboral.

Por ello, la ministra se ha comprometido al cumplimiento de esta medida a través de un endurecimiento de las normas y de las sanciones para aquellas empresas que lo incumplan. "Es necesario regular la desconexión digital para garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal de los trabajadores", afirmaba la ministra acerca de esta medida.

Entrada en vigor

A pesar de que la reducción de la jornada laboral es una realidad, la ministra de Trabajo ha asegurado que será un proceso legislativo largo. Según Yolanda Díaz, el trámite podrá tardar cinco o seis meses más. "Vamos a cerrar un acuerdo con los sindicatos e inmediatamente va a pasar todo el trámite administrativo, que será un trámite preferente y urgente. Por tanto, nos vamos a un proceso legislativo en torno a cinco o seis meses".

Sin embargo, aunque la ley entre en vigor a mediados de 2025, alguna de las medidas incluidas en el proyecto de ley podrían aplicarse con efecto retroactivo al 1 de enero de 2025.