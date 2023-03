Francia pone más trabas para homologar los trenes de alta velocidad Avril y que Renfe llegue a París este año

Francia se comprometió tras la celebración de la última cumbre bilateral con España celebrada el pasado mes de enero a facilitar la llegada de los trenes de alta velocidad de Renfe a París antes de que terminara el año. Pero la realidad sobre el terreno parece ser muy diferente a la de las declaraciones oficiales y la operadora sigue encontrando unas trabas que desde el otro lado de los Pirineos se han negado de forma reiterada.

Renfe ha elegido al modelo S-106 de Talgo, también conocido como Avril, para operar sus servicios a la capital francesa. El tren está siendo homologado desde finales del pasado año en el país vecino en un proceso que, según aseguran fuentes del sector, no está siendo sencillo. El fabricante de material rodante español ha hecho saber a la operadora española que continúa encontrando multitud de trabas en Francia que impiden la homologación de trenes, según aseguran estas fuentes. En concreto, la división de la SNCF encargada e las infraestructuras ferroviarias francesas -el equivalente a la Adif española- ha puesto a disposición de Talgo un taller para mantenimiento en el que no son posibles tareas básicas de conservación, como el torneo de ruedas. Ante ello, añaden estas fuentes, Talgo se está viendo obligada a traer sus trenes desde Francia a España, concretamente a sus talleres de Barcelona, para poder realizar estas tareas elementales de mantenimiento, lo que retrasa todo el proceso de homologación.

Pese a la buena voluntad mostrada por el Gobierno galo, desde Renfe siempre han sido conscientes de que llegar a París este año depende, en buena medida, de las autoridades ferroviarias francesas. En febrero, el entonces presidente de la compañía, Isaías Táboas, declaraba que ojalá pudieron cumplir este calendario, aunque apostillaba también que sólo sería posible «autoridades francesas mediantes». Táboas aseguró que la liberalización del sector «avanza a diferentes velocidades en Europa» y, sin citarla, lanzó un dardo a Francia al asegurar que hay países «más resistentes a que entre competencia». Algo que ni desde Renfe ni desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) acaban de entender después de que el operador galo, a través de su filial de bajo coste Ouigo, lleve ya casi dos años operando en España tras un proceso en el que consideran se le ofrecieron todas las facilidades para desplegar sus servicios.

Desde Francia, sin embargo, no consideran que se esté siendo más exigente con Renfe. En SNCF aseguran que si la operadora española no ha desembarcado todavía en el mercado galo no es porque sus autoridades le hayan puesto barreras u obstáculos de carácter administrativo sino por las «dificultades técnicas» que implica empezar a operar en otro país. Por ejemplo, detallaban, el proceso de homologación del material rodante a los sistemas de seguridad -Renfe lleva ya tiempo haciendo pruebas con los Avril de Talgo en Francia para su futura operación en la línea de París- suele ser dilatado en el tiempo. «Ouigo tardó tres años en obtener todas las autorizaciones para sus materiales en España», dicen.«Francia no le pone barreras a Renfe porque no le interesa», aseguraron desde SNCF a LA RAZÓN el pasado mes. «Si hubiese habido obstáculos, nos los habría dicho Bruselas [la Comisión Europea]. Pero no es el caso, ni mucho menos», añadieron. «Las autoridades de regulación francesas cumplen con la normativa europea», recalcaron antes de añadir que ya hay otro operador, Trenitalia, que opera un corredor entre Milán y París que ilustra que Francia no es reacia a abrir a la competencia su sector ferroviario de alta velocidad.

En SNCF aseguran que son favorables a tener más competencia en el mercado francés. En su opinión, un mercado más grande les permitiría crecer en clientes y, por tanto, mejorar su negocio.