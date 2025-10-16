Un funcionario explica cuanto estima que subirán el año que viene las pensiones en España

Con la llegada de los últimos meses del año, la cuestión de cuánto subirán las pensiones en 2026 se convierte en una inquietud central para millones de jubilados. De acuerdo con la legislación vigente, el cálculo definitivo se realizará en función del IPC medio registrado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, un dato que aún no está cerrado.

No obstante, el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz Cuenca ha señalado que, basándose en las previsiones de analistas como BBVA, se anticipa una revalorización en torno al 2,6%. Estas estimaciones se realizan a partir de la evolución real del índice de precios en los meses ya conocidos.

El impacto en euros de la subida

Muñoz Cuenca ha trasladado esta estimación a términos concretos para los pensionistas. Tomando como referencia la pensión media de jubilación, que actualmente se sitúa en 1.506 euros, un aumento del 2,6% se traduciría en una subida aproximada de 39 eurosmensuales, llevando la cuantía media hasta los 1.545 euros.

El funcionario ha aclarado que esta previsión del 2,6% aplicaría para las pensiones contributivas. Por el contrario, las pensiones mínimas y las no contributivas experimentarán una subida superior a la inflación, con el objetivo de acercarlas al umbral de la pobreza. Asimismo, las pensiones máximas también aumentarán por encima del IPC debido a la subida de la base máxima de cotización.

Muñoz Cuenca ha insistido en que todas estas cifras son todavía provisionales. El dato oficial y definitivo de la revalorización de las pensiones para 2026 no se conocerá hasta finales del mes de noviembre, una vez se disponga de la cifra de inflación cerrada de todo el período legalmente establecido.