Fusión entre empresas: así es como afecta a clientes y proveedores

La fusión entre empresas está a la orden del día. Orange y Más Móvil empezaron a operar como una sola compañía a finales de marzo, y ahora ha sido BBVA quién ha puesto sobre la mesa una posible fusión con el Banco Sabadell, que este último ha rechazado. Por tanto, el rechazo recibido por parte del consejo de administración de la entidad que preside Josep Oliu ha forzado al presidido por Carlos Torres a lanzarse a una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria por la totalidad de Sabadell. Pero, ¿qué objetivo tiene una fusión entre dos empresas?

"El principal objetivo que busca una empresa al realizar una fusión o una adquisición es la diversificación, la reducción de costos a gran escala, aumentar la cuota de mercado o el ámbito geográfico de actividad, reducir la competencia, obtener mayor solidez y reconocimiento en el sector, entre otros", tal y como explica la abogada de Legálitas, María Fernanda del Pino.

Por norma general, los clientes y proveedores no deberían verse afectados por la fusión, sin embargo, en el caso de las entidades bancarias, es posible que se asigne un nuevo IBAN a los clientes o que se asignen nuevas acciones en caso de tenerlas suscritas con la entidad, entre otros cambios.

En lo que respecta a las condiciones de los productos contratados, la nueva entidad deberá respetar las condiciones de la hipoteca, como la cuota, el tipo de interés, el plazo de amortización o las comisiones, por lo que no se podrán cambiar. No obstante, en los productos donde no existe una duración definida –cuentas, depósitos o tarjetas–, la entidad si que podrá realizar cambios en las condiciones si se comunican con antelación. En estos casos, tras el preaviso, el cliente podrá desistir del contrato sin penalización alguna.

El banco resultante podrá realizar una reordenación del catálogo de planes de pensiones a comercializar para evitar que los productos se dupliquen. No obstante, cualquier modificación deberá comunicarse con antelación suficiente.

¿Cómo afecta a los proveedores?

En el caso de proveedores y distribuidores, en los contratos que los vinculan con la entidad financiera en cuestión, no se suele establecer ninguna estipulación o previsión específica para los supuestos en los que alguno de los bancos contratantes sufra algún proceso de fusión. Por tanto la abogada de Legálitas asegura que "la nueva sociedad se subrogará en la misma posición jurídica que hasta el momento de realizarse la fusión existía, debiendo mantener los contratos en idénticas condiciones hasta su finalización". No obstante, si en este documento si que se incluye el caso de fusión, el proveedor no podrá oponerse a lo estipulado.

Normalmente, suelen ser contratos anuales que se renuevan previo acuerdo de las partes. En estos casos se retrasará a vencimiento la posibilidad de introducir modificaciones al contrato.

Además, con motivo de la fusión, la nueva entidad no podrá imponer modificaciones a los contratos y el proveedor no estará obligado a asumirlas.