Glovo y Finmid se alían para ofrecer soluciones financieras a más de 70.000 negocios
El acuerdo permitirá a los negocios que tengan más de un año de actividad y más de tres meses de colaboración con Glovo recibir un anticipo de efectivo
Glovo se ha aliado con la plataforma de préstamos integrados Finmid para ofrecer soluciones financieras a más de 70.000 negociosque colaboran con la app de Glovo en España y Portugal, informan en un comunicado este miércoles.
El acuerdo permitirá a los negocios que tengan más de un año de actividad y más de tres meses de colaboración con Glovo recibir un anticipo de efectivo a través del portal de Glovo exclusivo para establecimientos.
Las empresas podrán recibir el anticipo de efectivo en menos de 24 horas y destinar el capital recibido a las áreas de negocio más prioritarias como adquisición de nuevo equipamiento, implementación de acciones de marketing o mejoras en el flujo de caja, entre otras opciones.
El global commercial senior director de Globo, Ferran Casulleras, ha explicado que los locales que han participado en la prueba piloto y "han obtenido financiación anticipada han aumentado sus ventas hasta un 20%, con un incremento de los anticipos del 30%". Por su parte, el cofundador de Finmid, Max Schertel, ha señalado que los resultados "muestran el gran potencial de este modelo".
