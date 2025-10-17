La inflación de la eurozona repuntó en septiembre al 2,2%, en máximos desde abril, con los precios en España subiendo un 3%

El fantasma de la inflación vuelve a acechar los bolsillos de los consumidores europeos. Según datos de la oficina estadística de la UE, Eurostat, España registró en septiembre una tasa de inflación general del 3% -su mayor dato desde febrero-, frente al 2,7% de agosto, con lo que se produjo un repunte de tres décimas, mientras que la eurozona dejó atrás tres meses de estabilidad en el 2% y elevó su inflación media al 2,2%, en máximos desde abril. Con este repunte, se amplía la brecha negativa entre España y la eurozona, pasando de siete a ocho décimas en septiembre. Asimismo, según los datos de Eurostat, en el conjunto de la Unión Europea la tasa de inflación interanual de septiembre alcanzó el 2,6% desde el 2,4% de agosto, el mayor incremento de los precios desde febrero.

Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles como la energía y los alimentos y que es la referencia para el Banco Central Europeo (BCE) en sus decisiones de política monetaria, rompió con la estabilidad que mantenía desde hace cuatro meses y repuntó una décima en septiembre, hasta el 2,4%. su mayor dato desde abril.

El mayor aumento de precios en septiembre se registró en los servicios, con un incremento del 3,2% frente al 3,1% observado en agosto, seguidos de alimentos, alcohol y tabaco (3% en comparación con 3,2% en agosto); y de los bienes industriales no energéticos, cuya tasa de inflación se mantuvo sin cambios en el 0,8%. Por su parte, los precios de la energía se redujeron un 0,4% tras haber caído un 2% el mes anterior, mientras que el precio de los alimentos frescos aumentó un 4,7% y se moderó así ocho décimas respecto de agosto.

Entre los países de la UE, Rumanía registró la tasa de inflación más alta en septiembre, con un 8,6%, seguida de Estonia (5,3%) Croacia y Eslovaquia (ambas 4,6%), Hungría (4,3%), Letonia (4,2%), Bulgaria (4,1%), Austria (3,9%), Lituania (3,7%), Luxemburgo (3,1%); y España y Países Bajos (ambas en el 3%).

Por debajo del 2,2% del conjunto de la eurozona se situaron República Cheque (2%), Portugal (1,9%), Grecia e Italia (1,8% ambas), Francia y Croacia (1,1%) y Chipre (0%), el único país dónde no aumentó el precio de la cesta de la compra. Con el repunte de septiembre, España vuelve a registrar la mayor inflación de las cuatro grandes economías de la eurozona (Alemania -2,4%-, Francia, Italia y España).

La estabilidad de la inflación de la eurozona en el 2% -el objetivo del BCE- durante tres meses propició que decidiese, el pasado 11 de septiembre, mantener por segunda vez los tipos de interés en el 2%. Su presidenta, Christine Lagarde, consideró entonces que "el proceso desinflacionario ha concluido". El BCE, afirmó, está "bien posicionado para responder si los riesgos a la inflación se desplazan o si emergen nuevos impactos", al tiempo que señaló que estos riesgos "parecen bastante contenidos en ambas direcciones".