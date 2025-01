Lucena (Aena) acusa a Ryanair de "chantaje" y le espeta que el sistema no puede servir solo a sus intereses cortoplacistas

La refriega en la que se enzarzaron la semana pasada Aena y Ryanair a cuenta de las tarifas aéreas y la decisión de la aerolínea de rebajar su oferta de plazas en aeropuertos regionales españoles de cara al verano ha tenido hoy su continuación. Pero esta vez, con un enfrentamiento cara a cara entre el presidente de Aena, Maurici Lucena, y el consejero delegado de la aerolínea irlandesa, Eddie Wilson. Ambos directivos se han encontrado en una mesa redonda en el Foro de innovación turística que ha organizado Hotusa. Un debate en el que el choque entre Lucena y Wison, por momentos muy brusco y agresivo, ha puesto en evidencia las distancias que separan a ambas partes y que parecen casi irreconciliables. Incluso en lo personal.

Lucena no ha desaprovechado la ocasión que le ha brindado el foro para calificar de "chantaje" la decisión de Ryanair de eliminar 12 rutas y 800.000 asientos para el verano 2025 en los aeropuertos regionales por las, a su juicio, "excesivas tarifas" aeroportuarias de Aena y la falta de efectividad de sus "planes de incentivos". "Lo que anunció Ryanair es muy difícil no interpretarlo como un chantaje en toda regla", ha asegurado el primer ejecutivo del gestor aeroportuario.

Como en veces precedentes, y para enfrentar los argumentos de Ryanair, Lucena ha recordado que, en términos nominales, las tarifas de Aena han caído entre 2015 y 2024 casi un 7%, lo que, en términos reales, representa un 31%.

El directivo ha defendido que, a pesar de las críticas de la aerolínea irlandesa, "los aeropuertos españoles, se diga lo que se diga, están funcionando muy bien, sobre todo cuando los comparamos con episodios muy complicados en otros aeropuertos europeos". Si no, ha añadido, no sería posible haber alcanzado el récord de 309 millones de viajeros internacionales que llegaron el año pasado.

Por ello, Lucena ha argumentado que "el sistema no solo puede servir al interés legítimo pero muy cortoplacista de una empresa como Ryanair. Debe atender a todas las aerolíneas".

Ryanair insiste

Frente a la posición de Aena, Wilson ha vuelto a asegurar que no van a crecer en los aeropuertos regionales de España porque "no son competitivos en relación a otros aeropuertos regionales de Europa".

Wilson cree que para crecer en estas terminales, se necesitan incentivos y que hay que ser "creativos para ver cómo pueden funcionar los aeropuertos de las regiones, que ahora funcionan al 50% de su capacidad". "Lo que existe no funciona. Si no, llevaría allí aviones. Los llevo a otros aeropuertos regionales de Europa, y aquí no", ha añadido el directivo de la compañía irlandesa.

Aunque el anuncio se hizo oficial la semana pasada, Ryanair ya había deslizado su decisión de reducir su capacidad en España meses atrás. A principios de 2024, su consejero delegado, Michael O'Leary, presentó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un plan para invertir 5.000 millones de euros en España en los próximos años. Sin embargo, en abril, después de que el Ministerio de Transportes anunciase su intención de apoyar la subida de tarifas aéreas para el año pasado del 4,06% propuesta por Aena, la compañía acusó al Gobierno de no cumplir con su palabra y amenazó con retirar el plan. En septiembre, fue Wilson el que aseguró que, con las condiciones planteadas por el gestor aeroportuario, no podían seguir adelante con su plan inversor.