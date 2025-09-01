Nestlé destituye a su consejero delegado por ocultar una relación sentimental en el trabajo

El gigante alimentario Nestlé anunció este lunes el cese inmediato de su consejero delegado, Laurent Freixe, tras revelarse que mantenía una relación sentimental no declarada con una subordinada directa, lo que supone una infracción de su Código de Conducta Empresarial.

Según el comunicado oficial, la decisión fue adoptada por el Consejo de Administración tras una investigación interna supervisada por el presidente Paul Bulcke y el director independiente principal, Pablo Isla, con apoyo un asesor externo. “Esta fue una decisión necesaria. Los valores y el gobierno corporativo de Nestlé son pilares sólidos de nuestra empresa”, señaló Bulcke, quien al mismo tiempo agradeció a Freixe “sus años de servicio” a la multinacional.

Tras decretar su salida, el Consejo designó como nuevo CEO a Philipp Navratil, hasta ahora responsable de Nespresso y miembro del Consejo Ejecutivo de Nestlé desde enero de 2025. El directivo, de origen suizo, inició su carrera en la compañía en 2001 como auditor interno.

Tras ocupar diversos cargos comerciales en Centroamérica, fue nombrado Country Manager de Nestlé Honduras en 2009. En 2013, Philipp Navratil asumió el liderazgo del negocio de café y bebidas en México, donde desempeñó un papel fundamental en el fortalecimiento de la marca Nescafé. En 2020, se incorporó a la Unidad de Negocio Estratégica de Café de Nestlé, donde fue responsable de definir la estrategia global e impulsar la innovación para las marcas de café Nescafé y Starbucks. Asumió su cargo como CEO de Nespresso en julio de 2024, logrando dinamizar la división. Ahora, con su nombramiento al frente de la compañía, el Consejo confía en que acelere los planes de crecimiento y eficiencia.

“Me complace anunciar a Philipp Navratil como CEO. Philipp es reconocido por su impresionante trayectoria logrando resultados en entornos desafiantes. Reconocido por su presencia dinámica, inspira a los equipos y lidera con un estilo de gestión colaborativo e inclusivo. El Consejo confía en que impulsará nuestros planes de crecimiento y acelerará los esfuerzos de eficiencia. Mantenemos el rumbo de la estrategia y no perderemos el ritmo del rendimiento”, destacó Bulcke.

En sus primeras declaraciones como CEO, Navratil aseguró sentirse “honrado” por la confianza recibida y comprometido con la hoja de ruta ya trazada. “Es un privilegio asumir la responsabilidad de liderar a Nestlé hacia el futuro. Me adhiero plenamente a la dirección estratégica de la compañía. Espero colaborar estrechamente con el Consejo, el presidente Paul Bulcke y el presidente electo Pablo Isla, para acelerar la ejecución e impulsar con intensidad el plan de creación de valor”, afirmó.

La abrupta salida de Freixe, que llevaba desde 1986 en la empresa y ocupaba el cargo de CEO desde 2024, supone un golpe reputacional para la multinacional, que busca subrayar con esta decisión su compromiso con las normas éticas y la transparencia en la gestión.