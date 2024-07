Piscina comunitaria: estas son las normas que debe cumplir

Las piscinas abrieron sus puertas con la llegada del mes de junio y, a día de hoy, con temperaturas que superan fácilmente los 40 grados, estas se vuelven un imprescindible para muchos ciudadanos en nuestro país para poder hacer frente al calor extremo que está azotando la Península.

Algunos afortunados cuentan en su comunidad de propietarios con una piscina donde poder darse un chapuzón durante el verano y refrescarse. No obstante, al hacer uso de esta zona común, las dudas afloran entre los vecinos: ¿Puedo invitar a amigos? ¿Pueden utilizar la piscina vecinos morosos? ¿Se debe contratar a un socorrista?

El Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, recoge y establece los criterios sanitarios básicos de la calidad del agua de las piscinas con el objetivo de "proteger la salud de los usuarios de posibles riesgos físicos, químicos o microbiológicos derivados del uso de las mismas".

A pesar de que existen reglas básicas para cumplir con unos mínimos de salubridad y seguridad en estas piscinas comunitarias, cada comunidad de propietarios podrá crear sus propias normas de uso de este elemento común.

Reglas básicas de las piscinas comunitarias

El artículo 5 de la normativa previamente mencionada establece lo siguiente: "el titular de la piscina deberá velar para que sus instalaciones tengan los elementos adecuados para prevenir los riesgos para la salud y garantizar la salubridad de las instalaciones".

En este sentido, en lo que respecta a los tratamientos del agua, estos también deberán ser adecuados para que el agua cumpla con los parámetros de calidad: pH entre 7,2 y 8,0, temperatura entre 24 y 30 grados, etc. (Anexo I del Real Decreto 742/2013).

Asimismo, en el Código Técnico de la Edificación se especifican algunas de las normas de seguridad relativas a las características de las piscinas.

"La profundidad de la piscina no puede superar los tres metros. Si existe también una piscina infantil, esta no podrá superar, en ningún caso, los 50 centímetros de profundidad. En cuanto a las escaleras de la piscina, tendrán peldaños antideslizantes, carecerán de aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vaso", explica el portal inmobiliario Fotocasa.

La contratación de un socorrista no es obligatorio, aunque contar con un profesional que vele por la integridad de los bañistas puede evitar problemas graves, por lo que diferentes comunidades de vecinos deciden apostar por esta figura.

Normas de uso de las piscinas comunitarias

Horarios : estos pueden variar en función de unas comunidades de vecinos, sin embargo, por norma general, las piscinas comunitarias suelen estar abiertas desde las 08:00 hasta las 22:00 horas .

: estos pueden variar en función de unas comunidades de vecinos, sin embargo, por norma general, las piscinas comunitarias suelen estar abiertas . Aforo : este variará en función de la amplitud de esta zona común. Sin embargo, la mayoría de comunidades de vecinos suelen establecer " un aforo máximo del 75% ", según asegura el portal inmobiliario.

: este variará en función de la amplitud de esta zona común. Sin embargo, la mayoría de comunidades de vecinos suelen establecer " ", según asegura el portal inmobiliario. Edad : existe un vacío legal al respecto, puesto que el reglamento no indica una edad mínima de uso. No obstante, los menores de 14 años no pueden usar las instalaciones si no van acompañados por un adulto.

: existe un vacío legal al respecto, puesto que el reglamento no indica una edad mínima de uso. No obstante, si no van acompañados por un adulto. Mascotas: las mascotas de los vecinos, por norma general, no podrán acceder a la piscina. Pese a ello, algunas comunidades de propietarios pueden aprobar su acceso, siempre que estas vayan acompañadas por su dueño, estén atadas, no sean peligrosas y no ensucien la zona común.

"La comunidad de propietarios o el administrador de fincas deberá velar por el cumplimiento de la normativa y los propietarios deberán cooperar", sentencia el portal inmobiliario.