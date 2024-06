Planes de pensiones garantizados: esto es lo qué son y cómo funcionan

Los planes de pensiones son un instrumento de ahorro e inversión a largo plazo en el que una persona va realizando aportaciones puntuales o periódicas para que, cuando llegue el momento de abandonar el mercado laboral, esta pueda tener un capital adicional a la pensión de jubilación. Y es que, cada vez más ciudadanos en nuestro país apuestan por estos productos financieros, pues siete de cada diez españoles consideran que la prestación económica que recibirán por parte de la Seguridad Social será insuficiente cuando alcancen la edad de jubilación.

Pero, ¿qué son los planes de pensiones garantizados? Esta es una opción de ahorro que funciona de manera parecida al resto de planes de pensiones, aunque la principal diferencia es que la "recuperación del dinero invertido está garantizada siempre que se mantenga el plan hasta la fecha acordada para el vencimiento", tal y como explican desde el blog del Banco Santander. Es decir, las personas que apuesten por este producto tendrán asegurado el 100% de su inversión a la fecha de vencimiento.

La totalidad del capital que el partícipe ha ido aportando a este plan de pensiones está protegida, siempre y cuando se mantenga el capital hasta que llegue el momento de jubilarse. No obstante, la garantía de este producto financiero no se aplicará en el caso de que una persona desee traspasarlo a otra entidad o quiera rescatar su dinero antes de tiempo por alguna de las contingencias contempladas por la ley: desempleo de larga duración, enfermedad grave, invalidez del titular, dependencia o gran dependencia, situación de desahucio de la vivienda habitual o muerte. En estos casos no se aplicaría la garantía, por tanto, el titular recuperará su dinero al valor de mercado que corresponda al momento del reembolso.

La entidad financiera que comercializa este plan de pensiones es la que garantiza su dinero. Por tanto, desde el banco aseguran que "si en el momento del rescate (la jubilación) el plan no ha alcanzado la rentabilidad prevista, la entidad compensará al titular para que recupere el 100% del capital que haya invertido hasta entonces".

Tipos de planes de pensiones garantizados

Se pueden encontrar dos tipos de planes de pensiones garantizados: