¿Es posible subarrendar una vivienda siendo inquilino para tener un ingreso extra? Estas son las opciones

Los precios actuales del alquiler hacen que muchos inquilinos tengan que buscar una fuente de ingresos extra para poder hacer frente al pago de sus mensualidades, y algunos recurren al alquiler de habitaciones del piso en el que residen. Sin embargo, para saber si podemos alquilar un piso que ya está alquilado tenemos que acudir al artículo 8 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que especifica las condiciones en las que un inquilino puede subarrendar parte de la vivienda en la que vive de alquiler. En resumen, sí se podría alquilar una vivienda alquilada siempre que el propietario esté conforme y cumpla ciertas condiciones.

Según lo escrito en el artículo 8 de la LAU, un inquilino no puede subarrendar una parte de la vivienda en la que vive si no tiene el “previo consentimiento escrito” del propietario, por lo que estaríamos incumpliendo nuestro contrato si no tenemos por escrito la autorización del casero. Del mismo modo, será el casero el que determine cuántas personas pueden convivir en su inmueble para evitar que el inquilino pueda subarrendar a lo loco.

En caso de que se consiga dicha autorización, hay que tener en cuenta que el precio por el subarrendamiento no podrá exceder al del alquiler del inquilino. Además, cuando termine o se cancele el contrato de alquiler, también lo hará el del subarrendamiento ya que en este caso el “casero” sería el inquilino principal.

Cuando el inquilino se transforma en el casero

Como ya hemos dicho, en caso de que haya un subarrendamiento, el inquilino se convertirá en el “casero” de este, aunque también conservará su estatus de inquilino. Este cambio de rol significa que ahora el inquilino se hará responsable de las tareas como si fuera el propietario del inmueble, por ejemplo, tendría que ocuparse de la reparación de averías o desperfectos, gestionar el cobro del alquiler del subarrendado, etc., mientras que el propietario solo tendrá que gestionar el contrato de alquiler del inquilino principal.

Una de las principales razones por las que se subarrienda una vivienda es para generar una fuente de ingresos extra para el inquilino principal, aunque hay que saber que está obligado a declararlo como rendimiento de capital inmobiliario.

¿Es lo mismo subarrendar que compartir piso?

En un piso compartido todos los inquilinos tienen las mismas obligaciones y responsabilidades sobre la vivienda, sin embargo en un subarrendamiento el inquilino principal debe seguir respondiendo ante el casero, aunque al subarrendatario no cumpla con sus cuotas de alquiler o parte del contrato, por lo que quedaría algo desprotegido en este caso.

Además, como se ha mencionado anteriormente, al subarrendar el importe se paga directamente al inquilino, no al propietario de la vivienda, por lo que este no se beneficia económicamente de este acuerdo.